曾捧紅蜘蛛俠、讓美國隊長重出江湖　漫威傳奇漫畫家去世享年93歲

傳奇漫畫家老約翰·羅米塔（John Romita Sr.）驚傳去世，其同為漫畫家的兒子小約翰·羅米塔（John Romita Jr.）宣布了這項壞消息，證實父親已於6月12日在睡夢中安詳離世，享耆壽93歲。

曾任Marvel藝術總監

老約翰·羅米塔畢生致力於超級英雄漫畫的創作，催生出如蜘蛛俠的瑪麗珍、金剛狼等知名角色，被漫威粉絲視為傳奇性人物。1930年1月24日出生於紐約布魯克林的他喜愛畫畫，十幾歲時無意中在漫威的前身及時漫畫公司（Timely Comics）找到了一份幽靈畫手的工作，從此踏入超級英雄漫畫的世界。

而老約翰·羅米塔最為人所知的，就是在1953-1954年期間成功復甦了一度因人氣低迷而停更的美國隊長漫畫，還創造了人型機器人M-11角色。另外他也在蜘蛛俠的共同創作者史蒂夫迪特科（Steve Ditko）和史丹李鬧翻時，接手他的工作，並將蜘蛛俠捧成漫威招牌。他還共同參與創作了蜘蛛俠和瑪麗珍的愛情故事。

1973年，羅米塔開始正式擔任漫威的藝術總監，他的一生可說是為超級英雄漫畫頁獻良多。

本月12日，他的兒子小約翰·羅米塔在社群平台上發表父親的死訊，他寫道：「我懷着沉重的心情說這件事，我的父親老約翰·羅米塔於本週一早上在睡夢中安詳離世，他是藝術界的傳奇人物，我很榮幸能追隨他的腳步。出於對我家人的尊重，請把你的想法和哀悼留在這裡。他是我所見過最偉大的人。」

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