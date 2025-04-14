曾登《全美超模大賽》　27歲名模動靜脈畸形開腦後病逝

曾在《全美超級模特兒大賽》第9季中嶄露頭角、隨後為Armani與Versace等大牌子走秀的澳洲模特兒Lucy Markovic，最近罹患罕見腦部疾病不幸病逝，得年27歲。她所屬的模特兒公司「Elite Model Management」證實死訊，其個人Instagram(IG)帳號也同步發布了訃聞。

Elite Model Management透過社群平台表示：「Lucy是一道閃耀的光芒。模特兒是她的夢想之一，我們深感榮幸能陪伴她完成這段旅程。她為工作帶來優雅、力量與美麗，但更重要的是，她帶來屬於她自己的溫暖、笑聲與光芒。」