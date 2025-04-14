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國際
2025-04-14 11:33:00

曾登《全美超模大賽》　27歲名模動靜脈畸形開腦後病逝

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曾登《全美超模大賽》，27歲名模動靜脈畸形開腦後病逝。(IG)

曾登《全美超模大賽》，27歲名模動靜脈畸形開腦後病逝。(IG)

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曾在《全美超級模特兒大賽》第9季中嶄露頭角、隨後為ArmaniVersace等大牌子走秀的澳洲模特兒Lucy Markovic，最近罹患罕見腦部疾病不幸病逝，得年27歲。她所屬的模特兒公司「Elite Model Management」證實死訊，其個人Instagram(IG)帳號也同步發布了訃聞。

Elite Model Management透過社群平台表示：「Lucy是一道閃耀的光芒。模特兒是她的夢想之一，我們深感榮幸能陪伴她完成這段旅程。她為工作帶來優雅、力量與美麗，但更重要的是，她帶來屬於她自己的溫暖、笑聲與光芒。」

上月6日，Lucy曾在社交平台Threads表示，她將接受腦部手術。(IG) Lucy為Armani與Versace等大牌子走秀。(IG) Lucy曾在《全美超級模特兒大賽》第9季中嶄露頭角。(IG) Lucy為Armani與Versace等大牌子走秀。(IG) Lucy曾在《全美超級模特兒大賽》第9季中嶄露頭角。(IG)

Lucy曾透露受動靜脈畸形之痛4

上月6日，Lucy曾在社交平台Threads表示，她將接受腦部手術，並透露自己罹患「動靜脈畸形」(AVM)，即腦部異常血管糾結，大小如高爾夫球般，可能引發癲癇與腦損傷。她還附上自己在醫院的照片與腦部掃描圖，她說：「經歷放射治療、癲癇發作、重藥控制，4年後，我終於要接受手術。內心滿是情緒交織，既感激、興奮，也恐懼，但我感受到支持與希望。人生是一段旅程，我準備好迎接下一章。」

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Lucy手術後傳出驟逝死訊，震驚國際時尚圈。Lucy在澳洲的經理人公司「Kult Australia」表示：「今天我們失去了一顆明日之星，她是如此耀眼、溫暖，也是一個美麗的靈魂。」許多模特兒與設計師紛紛在LucyIG留言區悼念，包括甫獲年度模特兒殊榮的Alex Consani、時尚傳奇人物、現任Versace品牌大使的Donatella Versace等。

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