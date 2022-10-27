在俄羅斯曾經挑戰總統普京問頂總統寶座的40歲名媛兼傳媒人Ksenia Sobchak，早前被當局指涉及大規模敲詐勒索，在Ksenia Sobchak批評事件為俄羅斯政府對媒體施壓的又一例證後，周三(26日)已逃往立陶宛。

曾與普京問頂總統寶座，俄女傳媒人憂遭逼害已逃到立陶宛。(網上圖片)

Ksenia Sobchak的父親是已故聖彼得堡市長Anatoly Sobchak，他曾是普京的上司，亦有傳她是普京的「教女」，2018年曾與普京角逐總統大選，當時有8名候選，結果普京獲得76.66%選票勝出，Ksenia Sobchak則有1.67%選票，得票排第四。Ksenia Sobchak是當地著名的真人騷主持，曾為雜誌《花花公子》拍攝封面，她旗下Ostorozhno Media控股公司的商業總監兼商業夥伴Kirill Sukhanov早前被當局以涉及敲詐勒索拘捕，Ksenia Sobchak翌日亦被指涉及敲詐勒索被拘留數小時，其位於高級住宅區的住所亦遭搜查。Ksenia Sobchak事後於通訊平台Telegram表示，「這顯然是對我編輯團隊的攻擊，這是俄國僅存最後一個自由的傳媒團隊，難以不受施壓。」

2018年俄羅斯總統大選有8名候選，結果普京獲得76.66%選票勝出，Ksenia Sobchak則有1.67%選票。(網上圖片)

據指 Ksenia Sobchak 憂淪受害者決定出境

有傳媒周三(26日)引述立陶宛邊境服務官員報道，Ksenia Sobchak擔心自己很快就淪為下一個受害者，決定出境，她持以色列護照已抵達立陶宛。由於俄羅斯入侵烏克蘭，立陶宛9月禁止俄羅斯人持觀光簽證入境。

俄羅斯媒體同日報根據執法部門消息來源透露，Ksenia Sobchak在調查人員準備以未指明罪名拘留她的數小時之前，連夜離開俄羅斯。據指，她在特工趕到前，在白俄羅斯成功登機前往立陶宛。《塔斯社》(Tass)和國營頻道《今日俄羅斯》(RT)另引述執法消息人士說法報道，Ksenia Sobchak涉及大規模敲詐勒索，最高可判處15年徒刑。