曾經製作多套著名動畫的日本動畫公司GAINAX，在今日（7日）宣布公司在上月底在東京地方法院申請破產，並已獲得受理。該公司過去製作過不少在日本以至全球都有名的動畫，如《冒險少女娜汀亞》、《新世紀福音戰士》、《天元突破 紅蓮螺巖》等。

日本動畫公司GAINAX今日在公司的網站上，公布公司於5月29日向東京地方法院申請破產，並已獲得受理。該公司在1984年成立，最初以製作動畫及遊戲軟件銷售為主，並且於1995年創作出人氣動畫《新世紀福音戰士》，之外再開始經營其他的業務。而隨着《新世紀福音戰士》的導演庵野秀明離開公司自立門戶後，GAINAX逐漸走下陂。該公司之後不單止有多次投資失敗，更在2019年因為公司的負責人因為性侵未成年少女被捕，讓公司處於無人管理的狀況及背負大量債務。