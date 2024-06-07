曾經製作多套著名動畫的日本動畫公司GAINAX，在今日（7日）宣布公司在上月底在東京地方法院申請破產，並已獲得受理。該公司過去製作過不少在日本以至全球都有名的動畫，如《冒險少女娜汀亞》、《新世紀福音戰士》、《天元突破 紅蓮螺巖》等。
日本動畫公司GAINAX今日在公司的網站上，公布公司於5月29日向東京地方法院申請破產，並已獲得受理。該公司在1984年成立，最初以製作動畫及遊戲軟件銷售為主，並且於1995年創作出人氣動畫《新世紀福音戰士》，之外再開始經營其他的業務。而隨着《新世紀福音戰士》的導演庵野秀明離開公司自立門戶後，GAINAX逐漸走下陂。該公司之後不單止有多次投資失敗，更在2019年因為公司的負責人因為性侵未成年少女被捕，讓公司處於無人管理的狀況及背負大量債務。
公司因負債累累無法繼續創作
公司過去由於不少的著名製作人出走及獨立發展，在作品著作權上因此發生不少的訴訟，而公司在他們的聲明中承認，因為過去的經營團隊大量的負債，導致遭不少合作企劃除名，同時也令不少員工離職，使公司無法再創作出作品。公司表示破產是公司別無選擇下的決定，並向債權人、合作機構及支持者致歉。
庵野秀明也在其公司的網站上，表示對GAINAX破產的聲明。庵野表示過去早已察覺GAINAX的經營不善並提出建議，甚至多次借貸予GAINAX，但及後公司還是無法扭轉經營困難問題，加上公司高層在2019年發生的醜聞影響，了解到該公司破產已是別無他法，但仍有協助該公司處理拖欠的製作費等問題。