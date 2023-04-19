曾警告AI會破壞社會 馬斯克稱將開發自家製TruthGPT

馬斯克在美國霍士新聞(Fox News)訪問透露，「我將開始做一些稱之為TruthGPT的東西，或者是一個極致地尋求真相、會試圖理解宇宙的本質的AI」，並稱「我認為這可能是(開發AI)最佳的安全途徑，一個在乎於理解宇宙的AI，不太可能消滅人類，因為我們是宇宙的有趣組成部分。」他承認自己現在才開發AI有點遲，但冀提供微軟和Google AI系統以外的「第三選擇」。

早前曾警告ChatGPT-4可能危及社會、呼籲暫停開發半年的Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)，突自爆正在開發自家人工智能(AI)聊天機器人「TruthGPT」。他聲言TruthGPT是個「極致地尋求真相」(maximum truth-seeking)、會去了解宇宙本質的AI，不會害人。

ChatGPT是目前最熱門的AI聊天機械人。

斥ChatGPT由左翼編製

主持人卡爾森(Tucker Carlson)提及，馬斯克曾有份出資開發ChatGPT，以便「控制它」，「但不幸的是，事情沒有像他預期的那樣發展」。馬斯克聲言，ChatGPT由左翼專家編製，訓練聊天機器人說謊，又指它過於政治正確，並稱開發商OpenAI與微軟關係緊密，其資源封閉，不對外公開，為了賺錢而開發AI。

卡爾森認為這樣的AI可能會影響美國人的思想，對選舉結果產生不利影響，馬斯克警告不止於此，「AI相較失誤的飛機設計……又或生產不良的汽車更加危險，因它具有可能產生文明破壞的潛力，即使有人認為概率很低，但並非低得微不足道。」

有報道指，馬斯克正從Google等挖走從事人工智能的人員，以與OpenAI競爭。

另有外媒亦發現，馬斯克上月於內華達州註冊名為「X.AI Corp」的公司，擬準備發展AI，公司唯一董事為馬斯克，而其家族辦公室的董事總經理伯查爾(Jared Birchall)則擔任秘書。