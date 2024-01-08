最勤力的人 外賣員傷腳扶助行器入店拎食物送客

為了生活，美國首都華盛頓一名外賣車手即使傷了腳仍要送餐。他被同行拍到扶著助行器步入食店內拿取客戶所訂的食物，然後又要一邊踏單車一邊手拿助行器送餐，看見都辛苦。拍片的同行封他為「最勤力的人」。
拍片的Joshua Taylor Cavallero不時上載自己送外賣的短片到社交網Instagram，累積了100萬粉絲。他上載44歲外賣車手Kevin Ross的短片到社交網後，吸引逾500萬人次觀看。Ross去年9月遭汽車撞傷腳並留醫兩星期。Cavallero拍片當日正離開一間印度菜餐廳，見到Ross扶著助行器進來，他問對方「你傷了腳仍踩單車？」對方答是；Cavallero再問「也拿著這東西(助行器)周圍走？放在單車上？！兄弟你做甚麼，你是認真的嗎？」Ross回答「為了生活無辦法。」Cavallero萬分佩服，立即問Ross的過數app資料給小費對方。Ross也多謝他的心意。
好人好事｜「大家的留言充滿愛」
Cavallero在帖文中稱，Ross真是一個永不放棄的人，當他說是為了生活費時，令人感到難過，難以想像斷了腳還要這樣踩單車，「我喜歡他的謙卑，當他說這些的時候，覺得沒有甚麼大不了」。Cavallero呼籲大家捐款給Ross，而網民亦透過Cash App捐了2,400美元(約1.87萬港元)。Ross表示，完全無留意Cavallero將他的Cash App帳號名稱公開，大家捐錢時還留言鼓勵他。他向記者說，「多數留言都充滿愛，我非常非常感謝大家的仁慈。不單只是錢，我看了所有留言，大部分都是正面的。」
Cavallero之後上載了再次遇見Ross的短片，Ross請了他吃飯，又指那些捐款幫補了生活，可以支付一些帳單。Ross考慮更換單車，讓助行器可容易架在單車上。