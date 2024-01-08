最勤力的人 外賣員傷腳扶助行器入店拎食物送客

為了生活，美國首都華盛頓一名外賣車手即使傷了腳仍要送餐。他被同行拍到扶著助行器步入食店內拿取客戶所訂的食物，然後又要一邊踏單車一邊手拿助行器送餐，看見都辛苦。拍片的同行封他為「最勤力的人」。

拍片的Joshua Taylor Cavallero不時上載自己送外賣的短片到社交網Instagram，累積了100萬粉絲。他上載44歲外賣車手Kevin Ross的短片到社交網後，吸引逾500萬人次觀看。Ross去年9月遭汽車撞傷腳並留醫兩星期。Cavallero拍片當日正離開一間印度菜餐廳，見到Ross扶著助行器進來，他問對方「你傷了腳仍踩單車？」對方答是；Cavallero再問「也拿著這東西(助行器)周圍走？放在單車上？！兄弟你做甚麼，你是認真的嗎？」Ross回答「為了生活無辦法。」Cavallero萬分佩服，立即問Ross的過數app資料給小費對方。Ross也多謝他的心意。