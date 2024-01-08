熱門搜尋:
流感 農曆新年2024 柳俊江 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 齮齕人生 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 木屋燒烤 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-08 17:11:36

最勤力的人 外賣員傷腳扶助行器入店拎食物送客

分享：
外賣員

好人好事｜外賣車手Kevin Ross數月前遇車禍撞傷了腳，他手拿助行器踩單車送外賣。(互聯網)

為了生活，美國首都華盛頓一名外賣車手即使傷了腳仍要送餐。他被同行拍到扶著助行器步入食店內拿取客戶所訂的食物，然後又要一邊踏單車一邊手拿助行器送餐，看見都辛苦。拍片的同行封他為「最勤力的人」。

拍片的Joshua Taylor Cavallero不時上載自己送外賣的短片到社交網Instagram，累積了100萬粉絲。他上載44歲外賣車手Kevin Ross的短片到社交網後，吸引逾500萬人次觀看。Ross去年9月遭汽車撞傷腳並留醫兩星期。Cavallero拍片當日正離開一間印度菜餐廳，見到Ross扶著助行器進來，他問對方「你傷了腳仍踩單車？」對方答是；Cavallero再問「也拿著這東西(助行器)周圍走？放在單車上？！兄弟你做甚麼，你是認真的嗎？」Ross回答「為了生活無辦法。」Cavallero萬分佩服，立即問Ross的過數app資料給小費對方。Ross也多謝他的心意。

外賣員 外賣員 外賣員 外賣員 外賣員 外賣員 外賣員 外賣員 外賣員 外賣員

好人好事｜「大家的留言充滿愛」

Cavallero在帖文中稱，Ross真是一個永不放棄的人，當他說是為了生活費時，令人感到難過，難以想像斷了腳還要這樣踩單車，「我喜歡他的謙卑，當他說這些的時候，覺得沒有甚麼大不了」。Cavallero呼籲大家捐款給Ross，而網民亦透過Cash App捐了2,400美元(約1.87萬港元)。Ross表示，完全無留意Cavallero將他的Cash App帳號名稱公開，大家捐錢時還留言鼓勵他。他向記者說，「多數留言都充滿愛，我非常非常感謝大家的仁慈。不單只是錢，我看了所有留言，大部分都是正面的。」

Ad Block

Cavallero之後上載了再次遇見Ross的短片，Ross請了他吃飯，又指那些捐款幫補了生活，可以支付一些帳單。Ross考慮更換單車，讓助行器可容易架在單車上。

流感｜7個飲食建議 幫你更快從流感速康復 加快流感康復7個建議 加快流感康復7個建議 加快流感康復7個建議 加快流感康復7個建議 加快流感康復7個建議 加快流感康復7個建議 加快流感康復7個建議
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受