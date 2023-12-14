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國際
2023-12-14 15:56:05

最受歡迎英文名字｜英國揭曉答案 呢個名蟬聯男嬰第一 2個A字名字晉身女嬰前十名

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為BB改名考起父母心思，英國「嬰兒中心」（BabyCentre）公布了2023年英國最受歡迎的嬰兒名字

為BB改名考起父母心思，英國「嬰兒中心」（BabyCentre）公布了2023年英國最受歡迎的嬰兒名字

BB改名考起父母心思，英國「嬰兒中心」（BabyCentre）公布了2023年英國最受歡迎的嬰兒名字，其中「Muhammad(穆罕默德)」蟬聯男孩名的第一名，「Olivia(奧莉維亞)」則重奪女孩名榜首。

該榜單有前100個最受歡迎的男嬰和女嬰名字，女嬰頭5位是「Olivia(奧莉維亞)」、「Amelia(阿米莉亞)」、「Isla(艾拉)」、「Lily(莉莉)」、「Ava(艾娃)」，惟去年排名第一的「Sophia(索菲亞)」跌至第8位，因為該組織改變了計數方式，將不同的拼寫包括在內；男嬰頭5位則是「Muhammad(穆罕默德)」、「Noah(諾亞)」、「Theo(西奧)」、「Leo(利奧)」和「Oliver(奧利弗)」

最受歡迎英文名字，英國揭曉男女嬰大熱（am730製圖） 最受歡迎英文名字，英國揭曉男女嬰大熱（am730製圖） 最受歡迎英文名字，英國揭曉男女嬰大熱（am730製圖）

魔法女巫主題獲青睞 傳統王室名失寵

「嬰兒中心」表示，電影、電視、音樂和王室效應都對名字的人氣有影響，像「Taylor(泰勒)」這樣的名字的人氣「翻了一番」。美國歌手Taylor Swift的歌曲《Willow》亦令使「Willow(威洛)」在排名攀升。值得注意的還有以魔法或女巫為主題的名字獲得父母青睞，如「Luna(露娜)」、「Sage(薩奇)」、「Lyra(萊拉)」，惟「Charles（查理斯）」、「William(威廉)」、「Harry(亨利)」等傳統王室名字的受歡迎程度實際上卻有所下降。

20個最受歡迎的男嬰名字

1 Muhammad

2 Noah

3 Theo

4 Leo

5 Oliver

6 Arthur

7 George

8 Luca

9 Freddie

10 Jack

11 Ethan

12 Charlie

13 Henry

14 Oscar

15 Jude

16 Alfie

17 Archie

18 Lucas

19 Liam

20 Arlo

 

20個最受歡迎女嬰名字

1 Olivia

2 Amelia

3 Isla

4 Lily

5 Ava

6 Freya

7 Ivy

8 Sophia

9 Grace

10 Willow

11 Mia

12 Isabella

13 Daisy

14 Elsie

15 Evie

16 Florence

17 Ella

18 Emily

19 Evelyn

20 Luna

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