最受歡迎英文名字｜英國揭曉答案 呢個名蟬聯男嬰第一 2個A字名字晉身女嬰前十名

為BB改名考起父母心思，英國「嬰兒中心」（BabyCentre）公布了2023年英國最受歡迎的嬰兒名字，其中「Muhammad(穆罕默德)」蟬聯男孩名的第一名，「Olivia(奧莉維亞)」則重奪女孩名榜首。 該榜單有前100個最受歡迎的男嬰和女嬰名字，女嬰頭5位是「Olivia(奧莉維亞)」、「Amelia(阿米莉亞)」、「Isla(艾拉)」、「Lily(莉莉)」、「Ava(艾娃)」，惟去年排名第一的「Sophia(索菲亞)」跌至第8位，因為該組織改變了計數方式，將不同的拼寫包括在內；男嬰頭5位則是「Muhammad(穆罕默德)」、「Noah(諾亞)」、「Theo(西奧)」、「Leo(利奧)」和「Oliver(奧利弗)」。

魔法女巫主題獲青睞 傳統王室名失寵 「嬰兒中心」表示，電影、電視、音樂和王室效應都對名字的人氣有影響，像「Taylor(泰勒)」這樣的名字的人氣「翻了一番」。美國歌手Taylor Swift的歌曲《Willow》亦令使「Willow(威洛)」在排名攀升。值得注意的還有以魔法或女巫為主題的名字獲得父母青睞，如「Luna(露娜)」、「Sage(薩奇)」、「Lyra(萊拉)」，惟「Charles（查理斯）」、「William(威廉)」、「Harry(亨利)」等傳統王室名字的受歡迎程度實際上卻有所下降。