最失控航班？男乘客大鬧機艙被綁兼封咀　前座失驚無神趁亂求婚(有片)

美國一名女子在網上埋怨搭到「史上最失控航班」，在同一班機上，先有一名男乘客大鬧客艙，甚至開始攻擊旁人，好不容易才被空中服務員制服，並用膠帶綑綁在座椅上和「封咀」，前座另一名男乘客卻又突然起身，失驚無神向身旁女友求婚，讓場面混亂加混亂。

綜合報道，美國女子Maísa Barberino在影片分享平台TikTok發文，指她所乘搭的客機由賓夕凡尼亞州飛往邁阿密，她說：「一起飛，這傢伙就開始有點滋擾……之後甚至變得極具攻擊性」，幸好很快就被制服、押回座位上，等待被膠帶綑綁、封咀的命運。就在乘客們心有餘悸之際，坐在生事男子正前方的另一名男子，卻突然失驚無神起身，從頭頂行李櫃的隨身行李裡，掏出一隻大鑽戒，向身旁女友單膝下跪求婚，女友亦立刻答應，客艙又響起美好的掌聲與歡呼。