最少51條死亡 西澳近百領航鯨集體擱淺

西澳洲一個海灘周二有近100條鯨魚擱淺，當局人員、專家以及數百名義工徹夜合力營救。但當局表示有逾50條鯨魚死亡，正盡力拯救其他的鯨魚。

事發在距珀斯約450公里的海灘Cheynes Beach，周二早上有大量鯨魚被發現聚集在離岸約100米處。當地公園及野生服務部門專家表示，涉事的是長鰭領航鯨(long-finned pilot whales)，其中51條當晚死亡，工作人員及數百名自願者正努力拯救其餘46條。網上片段可見部分鯨魚側躺在水中，有些則仰躺並擺動尾巴，有些靜止不動。當局呼籲公眾遠離海灘，不要接近鯨魚，指其可能患病或情緒受壓。