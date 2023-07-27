最少51條死亡 西澳近百領航鯨集體擱淺

西澳洲一個海灘周二有近100條鯨魚擱淺，當局人員、專家以及數百名義工徹夜合力營救。但當局表示有逾50條鯨魚死亡，正盡力拯救其他的鯨魚。
事發在距珀斯約450公里的海灘Cheynes Beach，周二早上有大量鯨魚被發現聚集在離岸約100米處。當地公園及野生服務部門專家表示，涉事的是長鰭領航鯨(long-finned pilot whales)，其中51條當晚死亡，工作人員及數百名自願者正努力拯救其餘46條。網上片段可見部分鯨魚側躺在水中，有些則仰躺並擺動尾巴，有些靜止不動。當局呼籲公眾遠離海灘，不要接近鯨魚，指其可能患病或情緒受壓。
領航鯨與同類有強烈聯繫
長鰭領航鯨身長可逾7米，特徵是其黑色和圓胖前額，常見於南半球和北大西洋水域。當地野生動物研究員Vanessa Pirotta表示，目前不清楚上述領航鯨擱淺原因，但指從其擱淺前的聚集行為來看，「可能試圖避開捕食者，比如虎鯨」。她說領航鯨與同類有強烈社交聯繫，若其中一名成員迷失方向或需要協助，其他領航鯨多會跟隨。亦有專家指壓力及疾病會令鯨魚行為異常。澳洲塔斯曼尼亞州海岸去年9月亦有約200條領航鯨擱淺，其中僅得約35條存活，塔州2020年更有達450條領航鯨擱淺，而本月較早前，英國蘇格蘭西北部一島嶼亦有逾50條領航鯨擱淺後死亡。