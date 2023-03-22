最強孕婦｜懷孕9個月媽跑1600米僅5分17秒　比第一胎仲快8秒(有片)

美國加州一名懷有9個月身孕中的30歲媽媽，參加田徑賽，結果用了5分17秒完成1英里(約1,600米)，震驚全場，但這個紀錄原來比她懷第一胎時還快了8秒。這名孕婦有這個跑步決心，原來全因丈夫2年前跟她開的一個玩笑。
職業中長跑運動員Makenna Myler於2月穿上釘鞋在一場1英里田徑比賽中創出5分17秒的成績，比起她於2020年懷著大女兒Kenny Lou時跑出的5分25秒還快8秒，刷新了她懷孕期間的最快紀錄。她在社交平台Instagram影片顯示，丈夫和女兒都有到場為她打氣，看著她衝過終點。字幕顯示「這不是為了呼籲大家在懷孕期間做出瘋狂行為，而是挑戰自我」。Makenna Myler主要參加5公里和10公里賽事，平日每星期會訓練6天，在懷孕期間也沒有停止訓練。但她坦言：「我懷孕的時候曾經多次嘗試跑步，都沒有達標，所以並不是每一次都能贏，但仍然要繼續努力。」
女網民指自己懷孕時幾乎無法離開沙發
有女網民說自己懷孕時幾乎無法離開沙發，問她是怎麼做到的。Makenna Myler說，她原以為孕期訓練很常見，但結果發現很多人都覺得這不正常，她指：「部分原因可能是遺傳，我知道有一些很優秀的跑手懷孕後，骨盆無法承受跑步運動。」她亦認為，這很大一部分跟懷孕前如何增強身體健康有關，因為她沒懷孕時也在跑步、進行嚴格訓練。
對於Makenna Myler為何會想挑戰自己懷孕跑步，原來是因為2年前，她的丈夫Michael開玩笑地問她懷孕9個月時還能跑多快，想看看她能不能在8分鐘內跑完1英里，結果「一開始只是個玩笑，我們以為會很有趣，結果事情超乎了想像。」