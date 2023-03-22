最強孕婦｜懷孕9個月媽跑1600米僅5分17秒　比第一胎仲快8秒(有片)

美國加州一名懷有9個月身孕中的30歲媽媽，參加田徑賽，結果用了5分17秒完成1英里(約1,600米)，震驚全場，但這個紀錄原來比她懷第一胎時還快了8秒。這名孕婦有這個跑步決心，原來全因丈夫2年前跟她開的一個玩笑。

職業中長跑運動員Makenna Myler於2月穿上釘鞋在一場1英里田徑比賽中創出5分17秒的成績，比起她於2020年懷著大女兒Kenny Lou時跑出的5分25秒還快8秒，刷新了她懷孕期間的最快紀錄。她在社交平台Instagram影片顯示，丈夫和女兒都有到場為她打氣，看著她衝過終點。字幕顯示「這不是為了呼籲大家在懷孕期間做出瘋狂行為，而是挑戰自我」。Makenna Myler主要參加5公里和10公里賽事，平日每星期會訓練6天，在懷孕期間也沒有停止訓練。但她坦言：「我懷孕的時候曾經多次嘗試跑步，都沒有達標，所以並不是每一次都能贏，但仍然要繼續努力。」