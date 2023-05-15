最強釘子戶3.9億都唔賣　全因這個絕世景色(有片)

政府或者建商開價收購土地但卻不願妥協的「釘子戶」時有所聞。在澳洲新南威爾士州奎克斯山(Quakers Hill)一個新開發的住宅區，有一家出了名的「最強釘子戶」，即便發展商早前出價5,000萬美元(折合約3.9億港元)，這戶人家仍然不屑一顧，原來他們擁有的壯觀景色，已是當地絕無僅有。
綜合報道，這家住宅建於四周綠化地上，佔地共2公頃，屋主Diane Zammit遲遲不肯搬遷，已是區內出名的一戶人家。據估計，這塊土地最多可以再建50棟房屋，每300平方公尺則能賣到100萬美元，而澳洲這戶人家先前已多次拒絕對方的報價，而早前一篇報道則指，最新報價已達到5,000萬美元，仍然未能動搖Diane Zammit一家人。
屋主：這土地是無價的
Diane Zammit這座3層高大屋建於一幅非常搶眼的綠色草地上，還有一條超長約200米的車道，四周卻被灰色屋頂的住宅包圍。Diane Zammit指，自己從小就這在這裡，對這片土地早已產生感情，認為他們的土地是無價的，即使已被新建的住宅包圍，她與家人仍然「企硬」。網上有短片展示這遍土地近年的變遷，除了Diane Zammit那幅土地，周遭都早已變得面目全非。
有不少網民撐Diane Zammit一家，認為她們的決心連金錢也難以撼動，希望澳洲政府能尊重他們。不過，也有人質疑澳洲是否在土地徵用權相關法令上的制定不夠完善，亦有人質疑出價5,000萬美元的可信性，認為發展商不可能做蝕本生意。
This house in Australia has continually rejected offers for purchase, most recently a $50 million dollar offer, per 7News: pic.twitter.com/jCtxOMTCn6— unusual_whales (@unusual_whales) May 7, 2023