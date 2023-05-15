最強釘子戶3.9億都唔賣　全因這個絕世景色(有片)

政府或者建商開價收購土地但卻不願妥協的「釘子戶」時有所聞。在澳洲新南威爾士州奎克斯山(Quakers Hill)一個新開發的住宅區，有一家出了名的「最強釘子戶」，即便發展商早前出價5,000萬美元(折合約3.9億港元)，這戶人家仍然不屑一顧，原來他們擁有的壯觀景色，已是當地絕無僅有。

綜合報道，這家住宅建於四周綠化地上，佔地共2公頃，屋主Diane Zammit遲遲不肯搬遷，已是區內出名的一戶人家。據估計，這塊土地最多可以再建50棟房屋，每300平方公尺則能賣到100萬美元，而澳洲這戶人家先前已多次拒絕對方的報價，而早前一篇報道則指，最新報價已達到5,000萬美元，仍然未能動搖Diane Zammit一家人。