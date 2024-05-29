最後身影？全球剩40條 北太平洋露脊鯨 激罕現身被拍下(有片)

興奮不已的羅萊托表示，當時他的船跟該條北太平洋露脊鯨相距約200米，「牠在吹氣、沉沒，又再吹氣，持續了2至3分鐘，然後又沉在水中幾分鐘，不斷循環」。因當時風浪甚大，而船又在前進中，羅萊托連忙要求轉向，以免撞到牠，「牠似乎沒有為意有船靠近，至少牠沒作出反應」。

美國生態學家羅萊托(Jan Roletto)的團隊，本月24日在加州波特雷耶斯國家海岸(Point Reyes National Seashore)考察時，在離岸約3哩驚見一條北太平洋露脊鯨露出水面。

北太平洋露脊鯨有V形噴水孔

羅萊托表示，牠較座頭鯨更黑，形狀也不像座頭鯨、鳍鯨、露脊鯨、藍鯨或灰鯨；牠有一個「V」形的噴水孔，沒有背鰭、全身黑色、非常寬闊。美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)海洋哺乳動物實驗室已確認羅萊托團隊所見的是北太平洋露脊鯨。

北太平洋露脊鯨為露脊鯨的一種，專家曾估計其數目約有100至300條，主要生活在北太平洋，以浮游動物為食，如今有報道指其數目已剩40條。

北太平洋露脊鯨數量因商業捕鯨銳減

北太平洋露脊鯨數目過去因商業捕鯨而銳減，而儘管國際捕鯨管制公約於上世紀三十年代中期禁止獵捕北太平洋露脊鯨，六十年代前蘇聯的非法捕鯨，令其數量一減再減。世界自然保護聯盟認為北太平洋露脊鯨的數量已經減少到無法恢復地步，絕種恐怕難以避免。