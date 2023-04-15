最快2029年開業 大阪獲准建全國首間賭場

日本觀光廳專家組指，大阪府與大阪市提出的度假區，在經營者財務穩定性、地區經濟效益及打擊賭博成癮措施等，均滿足到既定條件。日本國土交通相齊藤鐵夫因此批准有關建設計劃。

佔地50萬平方米 設酒店商場博物館

以賭場為主的綜合度假區(IR)選址在大阪灣夢洲人工島，佔地近50萬平方米，即逾2.5個維園。除賭場外，度假區亦會建造多間酒店、會議中心、購物中心、博物館及渡輪碼頭等，開業後料可帶來9萬個就業機會。項目由美資公司美高梅及日企歐力士組成的財團牽頭，各佔營運度假區的公司「大阪IR株式會社」40%股權，其餘20%由另外20間公司持有。當局估算度假區每年可吸引國內外遊客約2,000萬人次，為關西地區帶來每年1.14萬億日圓(約675億港元)的經濟輻射效益。擔任IR推進總部長的首相岸田文雄稱，期待度假區在大阪於2025年舉辦世界博覽會後，能有助關西地區發展，成為「向世界宣傳日本魅力的旅遊據點」。

日本於2018年修例准許官方批准的場所，提供撲克及百家樂等活動後，社會持續有反對博彩合法化聲音，擔憂引發賭癮及罪案問題，反對派亦批評當局在審議過程未有充分諮詢居民，度假區未來申領賭牌時可能仍有阻滯。日本原計劃在國內建立最多3個賭場度假區，後因新冠疫情及國際形勢變化，僅得大阪與長崎縣提交申請，後者的申請仍在審議中。