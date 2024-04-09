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國際
2024-04-09 11:12:00

最性開放地方排名　第一名人均14.5個性伴　香港遜台灣

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最性開放地方排名　第一名人均14.5個性伴　香港遜台灣

最性開放地方排名　第一名人均14.5個性伴　香港遜台灣

外國一間非營利機構「World Population Review」，對全球46個地方人均性伴侶數進行排名，最終由土耳其的14.5人奪冠，而台灣民眾的平均性伴侶數則是6.6人，位列35名。

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全球人均性伴侶數是9.9人

「World Population Review」是一間統計機構，會針對人口的不同數據進行分析排名，在「性伴侶數」研究中提到，許多人在一生中會擁有不只一名性伴侶，而全球人均性伴侶數是9.9人，由於不同國家的風俗文化各異，也讓這項數字出現極大的差異。

根據統計，在這46個地方民眾一生中擁有最多性伴侶的，是土耳其公民，他們在一生中平均會有14.5個性伴侶，澳洲、紐西蘭和冰島則有13個，挪威、芬蘭和南非則有至少12個，不過令人意外的是，相較於紐澳和北歐國家較開放的風氣，大部分篤信伊斯蘭教，且嚴格遵守教義的土耳其人，竟然會在榜首之位，顯示社會風氣正逐漸由保守轉為開放。

最性開放地方排名（節錄部分）:

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台灣人一生中的性伴侶數量落在6.6人

而台灣人一生中的性伴侶數量，則是略低於世界平均，落在6.6人，在46個地方中排名第35，不過也有一些國家，是比平均還要低上一大截，像是印度，每人平均一生中只有3個性伴侶，而社會風氣較為保守的大陸、香港和越南，平均也不超過4人。

此外，在該份調查中，還特別對美國進行較深入的研究，結果顯示美國人平均一生中有10.7個性伴侶，但各州間的平均性伴侶數量，因當地文化和宗教偏好導致落差極大，像是路易斯安那州的居民平均有15.7個性伴侶，但有62%居民信仰耶穌基督後期聖徒教會的猶他州，平均只有2.6個性伴侶，甚至比吊車尾的印度還低。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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