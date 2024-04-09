外國一間非營利機構「World Population Review」，對全球46個地方人均性伴侶數進行排名，最終由土耳其的14.5人奪冠，而台灣民眾的平均性伴侶數則是6.6人，位列35名。

全球人均性伴侶數是9.9人

「World Population Review」是一間統計機構，會針對人口的不同數據進行分析排名，在「性伴侶數」研究中提到，許多人在一生中會擁有不只一名性伴侶，而全球人均性伴侶數是9.9人，由於不同國家的風俗文化各異，也讓這項數字出現極大的差異。

根據統計，在這46個地方民眾一生中擁有最多性伴侶的，是土耳其公民，他們在一生中平均會有14.5個性伴侶，澳洲、紐西蘭和冰島則有13個，挪威、芬蘭和南非則有至少12個，不過令人意外的是，相較於紐澳和北歐國家較開放的風氣，大部分篤信伊斯蘭教，且嚴格遵守教義的土耳其人，竟然會在榜首之位，顯示社會風氣正逐漸由保守轉為開放。

最性開放地方排名（節錄部分）: