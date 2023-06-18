最新停火協議生效前夕　蘇丹首都喀土穆再遭空襲釀17死　包括5名兒童

蘇丹內戰持續，美國和沙特阿拉伯週六宣布，蘇丹兩方陣營已同意喀土穆時間週日早上6點起停火72小時，暫停軍事攻擊，並允許人道主義組織進行援助、移動和運送。停火協議宣布不足數小時，蘇丹首都喀土穆的一個居民區遭到空襲，造成至少17人死亡，其中包括5名兒童。

多次約定停火卻未能遵守

據蘇丹衛生部在臉書上表示，此次空襲的地區在耶爾穆克區，至少有25座房屋被炸毀。而準軍事組織快速支援部隊 (RSF) 立刻出面指責蘇丹武裝部隊 (SAF) 對喀土穆發動空襲。

由於蘇丹內戰戰況激烈，之前就數次發生雙方約定好停火卻又未能遵守的情況。而美沙兩國此次調停的停火協議聲明中還提到，「各方同意，在停火期間將避免進行被禁止的行動、攻擊、使用軍用飛機或無人機、砲擊、加強陣地和補給部隊，並將避免在停火期間尋求軍事優勢。」而主要的目的在於向平民提供人道主義援助，喀土穆衛生部在一份報告中表示，由於移動困難和該國的安全局勢，許多民眾無法到達醫院而造成不必要的傷亡。

據悉西達爾富爾州的所有醫院都已完全停止提供醫療服務，只剩下少數流動醫療診所。而在喀土穆的130家醫院中，只有40家醫院目前仍在運營。

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