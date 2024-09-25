熱門搜尋:
國慶75周年 天璽．天 綠置居2023 機票優惠 新盤 消委會 銀色債券 林明禎 自助餐優惠 日圓匯率走勢 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-09-25 20:35:52

最新影片曝光！尼斯湖「有兩隻水怪」(有片)

分享：
閉路電視拍到湖中有水流，有「尼斯湖水怪」信徒認為當中有兩隻生物。(互聯網)

閉路電視拍到湖中有水流，有「尼斯湖水怪」信徒認為當中有兩隻生物。(互聯網)

adblk5

信則有不信則無，英國蘇格蘭尼斯湖濱(Loch Ness)的水怪傳說，流傳近百年也曾做過廣泛探索，很多人仍深信「入面一定有水怪」。近日一段直擊水怪的片段曝光，令「尼斯湖水怪」再成話題，有「水怪獵人」更直指片中水怪「不止一隻」！

尼斯湖水怪｜附近民宿鏡頭拍到湖中有奇怪水流

美國《紐約郵報》報道，尼斯湖北岸附近一間民宿Airanloch Bed & Breakfast的閉路電視，日前拍到尼斯湖面出現巨大水流，前端更似乎有東西凸起，並向前徐徐移動。

今次片段截圖和去年探索情況︰

尼斯湖水怪｜流傳的尼斯湖水怪黑白照。(美聯社) 尼斯湖水怪｜搜尋尼斯湖水怪活動由尼斯湖中心發起，為延續大眾對這個神秘傳聞的熱忱。(路透社) 尼斯湖水怪｜有參與者稱，搜索期間水浪聲、船隻的聲音和落雨都影響收聽水底下的聲音。(路透社) 尼斯湖水怪｜搜索人員坐小船出發。(路透社) 尼斯湖水怪｜經過兩天搜索，尼斯湖水怪仍是無影。(路透社) 尼斯湖水怪｜尼斯湖水怪是蘇格蘭「名物」。(路透社) 尼斯湖水怪｜來自加拿大的搜索者。(路透社) 尼斯湖水怪｜有搜索者與尼斯湖水怪毛公仔合照。(路透社) 尼斯湖水怪｜尼斯湖中心希望今次活動可啟發新一代搜尋尼斯湖水怪熱衷者。(路透社) 尼斯湖水怪｜有遊客在岸上拍攝搜索情況。(路透社) 尼斯湖水怪｜至今無人真正見過湖裡的水怪。(路透社) 尼斯湖。(互聯網) 有「尼斯湖水怪獵人」之稱的專家O’Faodhagain。(互聯網)

尼斯湖水怪｜狂熱份子︰有兩隻生物逗留！

有「尼斯湖水怪獵人」之稱的專家O’Faodhagain看過片段後語出驚人，指有「兩道漣漪快速相繼出現」，認為「尼斯湖這個區域，有兩隻生物逗留」。但他補充「牠們是否一直都在這裡，是另一回事」，需要作更多研究才可下結論。60歲的O’Faodhagain是「尼斯湖水怪」忠實信徒，據報他有收集過去的目擊者記錄，目前已記錄了1,157次尼斯湖水怪目擊事件。

adblk6

儘管尼斯湖及其水怪傳說是當地「名勝」，但也有不少人及專家潑冷水認為水怪並不存在。

尼斯湖水怪｜去年曾展開50年來最大規模搜索水怪行動

去年尼斯湖中心(The Loch Ness Centre)曾展開50年來最大規模搜索水怪行動，但來自各地上100名的自願搜索者經一連兩天搜尋，出動了軍用熱能探測無人機、紅外線鏡頭、水下聽音器(hydrophone)等器材，並駕船和在岸邊觀察湖裡情況，但最終仍沒發現水怪蹤影。今年5月中心曾邀請美國太空總署(NASA)協助搜尋水怪，持續保持尼斯湖水怪討論熱度。

adblk7

聲稱是「尼斯湖水怪」的最新片段︰

英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖）