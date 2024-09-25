最新影片曝光！尼斯湖「有兩隻水怪」(有片)

信則有不信則無，英國蘇格蘭尼斯湖濱(Loch Ness)的水怪傳說，流傳近百年也曾做過廣泛探索，很多人仍深信「入面一定有水怪」。近日一段直擊水怪的片段曝光，令「尼斯湖水怪」再成話題，有「水怪獵人」更直指片中水怪「不止一隻」！ 尼斯湖水怪｜附近民宿鏡頭拍到湖中有奇怪水流 美國《紐約郵報》報道，尼斯湖北岸附近一間民宿Airanloch Bed & Breakfast的閉路電視，日前拍到尼斯湖面出現巨大水流，前端更似乎有東西凸起，並向前徐徐移動。 今次片段截圖和去年探索情況︰

尼斯湖水怪｜狂熱份子︰有兩隻生物逗留！ 有「尼斯湖水怪獵人」之稱的專家O’Faodhagain看過片段後語出驚人，指有「兩道漣漪快速相繼出現」，認為「尼斯湖這個區域，有兩隻生物逗留」。但他補充「牠們是否一直都在這裡，是另一回事」，需要作更多研究才可下結論。60歲的O’Faodhagain是「尼斯湖水怪」忠實信徒，據報他有收集過去的目擊者記錄，目前已記錄了1,157次尼斯湖水怪目擊事件。

儘管尼斯湖及其水怪傳說是當地「名勝」，但也有不少人及專家潑冷水認為水怪並不存在。 尼斯湖水怪｜去年曾展開50年來最大規模搜索水怪行動 去年尼斯湖中心(The Loch Ness Centre)曾展開50年來最大規模搜索水怪行動，但來自各地上100名的自願搜索者經一連兩天搜尋，出動了軍用熱能探測無人機、紅外線鏡頭、水下聽音器(hydrophone)等器材，並駕船和在岸邊觀察湖裡情況，但最終仍沒發現水怪蹤影。今年5月中心曾邀請美國太空總署(NASA)協助搜尋水怪，持續保持尼斯湖水怪討論熱度。