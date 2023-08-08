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2023-08-08 23:13:52

最新研究：食果仁可抗抑鬱 每天進食幾多？

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果仁抗抑鬱

果仁抗抑鬱｜研究指食果仁可減低抑鬱風險。(資料圖片)

果仁除了是可口零食或加入沙律等菜式，原來還可以抗抑鬱。一項最新研究觀察了逾1.35萬名年齡介乎37歲至73歲的英國人士，他們在研究開始時並沒有抑鬱症，並記錄所食的果仁情況，包括無鹽果仁如杏仁、腰果、開心果，以及有鹽或烘烤果仁和花生。研究員跟進了參與者的情況5年，期間8%的人診斷患了抑鬱症，並發現進食低至中等份量果仁的人士，即相等每天食30克果仁，與沒有食果仁的人士相比，患抑鬱的機會減17%。

抑鬱

抗抑鬱｜除了做運動，食果仁也可抗抑鬱。(資料圖片)

果仁抗抑鬱｜30克果仁有幾多？

研究員指出，有關研究結果並無考慮其他生活和健康因素，但果仁對腦部有抗發炎和抗氧化作用，或因而可抗抑鬱。領導研究的西班牙卡斯蒂利亞拉曼查大學(University of Castilla-La Mancha)學者Bruno Bizzozero-Peroni稱，「我們的發現指出食果仁另一好處，食果仁可減低患抑鬱風險17%」。30克份量果仁具體來說大概等於20粒杏仁、10粒巴西果仁(Brazil nut)、15粒腰果、40粒花生或30粒開心果。

該研究報告在《臨床營養學》(Clinical Nutrition)雜誌刊登，研究團隊指結果展示果仁可當作健康飲食，以防範抑鬱，特別是不具肥胖、不健康生活和孤單感等抑鬱危險因素的人士。團隊認為需再進行長時期臨床試驗研究，以評估果仁飲食是否防抑鬱的有效策略。

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