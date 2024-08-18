最新研究：6600萬年前撞地球致恐龍滅絕 小行星可能來自外太陽系

約6,600萬年前一顆小行星撞擊地球導致恐龍滅絕，四散的小行星碎片沉積在地球各地的黏土層中。最新研究分析了這些碎片，推測小行星可能來自比木星更遠的外太陽系。 碳質小行星撞擊地球 路透社報道，研究的主要作者、德國科隆大學地球化學家費希爾-戈德(Mario Fischer-Gödde)直指：「源自太陽系邊緣的拋射物，決定了恐龍的命運。」科學家分析碎片成分，推測撞擊地球的是高含碳量的碳質小行星，或稱C型小行星。值得注意的是，新研究排除了撞擊體是彗星，或含碎片黏土層是因火山活動形成的假設。

希克蘇魯伯隕石坑 小行星撞擊地球，於白堊紀末期發生，在今日的墨西哥尤卡坦半島(Yucatan Peninsula)撞出濶180公里、深20公里的希克蘇魯伯隕石坑(Chicxulub Crater)，其黏土層含豐富的銥、釕、鋨、銠、鉑、鈀等金屬物質，這些物質在地球相當稀少，但在小行星很常見。 科學家集中研究金屬物質「釕」 科學家把注意力集中在「釕」，他們聚焦「釕」同位素在黏土層的比值，這個比值與其他已知碳質小行星相符。比利時布魯塞爾自由大學地質科學家戈德里斯(Steven Goderis)是研究的共同作者，他解釋「釕」之所以特別有用，是因黏土層的同位素特徵幾乎全由撞擊體的「釕」組成，且「釕」的同位素組成，能用來區別內外太陽系的物質。

小行星在哪裡形成？ 費希爾-戈德指，小行星在外太陽系形成後，可能向內遷移成為火星與木星之間主要小行星帶的一部分，直到它不知何故向地球衝來，而這或許是它受撞擊所致。 費希爾-戈德表示，所有落在地球的隕石都來自小行星帶，是C型和S型小行星的碎片，所以結束白堊紀的小行星，「也是來自小行星帶的可能性似乎最大」。然而，在比海王星更遙遠的區域，古柏帶(Kuiper Belt)和歐特雲(Oort cloud)也存在許多天體，而人們「基本上還不太清楚這些天體的組成情況」。

最新研究近日在美國《科學》期刊(Science)發表。