最萌車禍現場？！2幼童遇險拋出車外 穿著尿布趴趴走(有片)

最萌車禍現場？！美國德州一條高速公路發生車禍，兩車相撞，兩名幼童拋出車外，穿著尿布在公路上趴趴走……

《紐約郵報》報道，事發於周日(11日)，2輛汽車在10號州際公路Freeport路段猛烈相撞，其中一輛翻了幾圈落地後翻覆，車上的成年人和兩名幼童拋出車外。

兩男跑上前照料

從事後的車cam片段可見，2名幼童僅穿尿布留在公路上，其中一名小孩趴在地上試圖站起來，另一名小童站著、四處張望。兩名男子急忙上前，其中一人安撫站著的孩子，另一人跑向趴著的孩子，將他抱起。期間，附近的車輛移動，轉線駛離現場。遠處可見涉事的車輛翻覆，另一架則停在路上。