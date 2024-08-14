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國際
2024-08-14 19:46:21

最萌車禍現場？！2幼童遇險拋出車外 穿著尿布趴趴走(有片)

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德州車禍現場，兩個萌BB趴趴走，有驚無險。(互聯網)

德州車禍現場，兩個萌BB趴趴走，有驚無險。(互聯網)

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最萌車禍現場？！美國德州一條高速公路發生車禍，兩車相撞，兩名幼童拋出車外，穿著尿布在公路上趴趴走……

《紐約郵報》報道，事發於周日(11)2輛汽車在10號州際公路Freeport路段猛烈相撞，其中一輛翻了幾圈落地後翻覆，車上的成年人和兩名幼童拋出車外。

兩男跑上前照料

從事後的車cam片段可見，2名幼童僅穿尿布留在公路上，其中一名小孩趴在地上試圖站起來，另一名小童站著、四處張望。兩名男子急忙上前，其中一人安撫站著的孩子，另一人跑向趴著的孩子，將他抱起。期間，附近的車輛移動，轉線駛離現場。遠處可見涉事的車輛翻覆，另一架則停在路上。

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兩名穿尿布的幼童拋出車外，留在公路上。(互聯網) 兩名男子急忙上前照料。(互聯網) 男子安撫站著的幼童。(互聯網) 另一人查看已站起的小孩。(互聯網) 男子抱起小孩，另一人去找幫手。(互聯網) 男子抱起小孩，另一人去找幫手。(互聯網)

2幼童受傷送院

警方表示，拋出車外的成年人和兩名幼童均受傷，已被送院治療，所幸沒有生命危險。當局正調查事故原因，以及事發時幼童是否坐在安全座椅上。

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