最被縱壞嘅細路 無業婦讓一歲兒含金奶嘴 戴Versace首飾 網民側目(多圖)

說起兒童首飾，通常令人聯想起卡通人物Hello Kitty或冰雪奇緣Elsa等的小飾物，小朋友佩戴總增添幾分可愛，但英國一位母親讓一歲兒子含真金奶嘴，並佩戴鑽石手鏈及Versace頸鏈等，再加上一身名牌服裝，以及平日會用鮮奶加蜜糖浸浴，就惹網民側目。

被稱為「全英最被溺愛小孩」的是住在約克郡謝菲爾德市(Sheffield)的Jareem。年僅一歲的Jareem已坐擁一條價值750鎊(約7,123港元)的Versace頸鏈、值925鎊(約8,785港元)的鑲鑽手鏈，以及一個值1,000鎊(約9,479港元)的K金奶嘴。衣服方面，則收藏了Gucci、Emporio Armani、Kenzo及DNKY等名牌產品。

寧自己「赤裸」也要兒子穿得好

Jareem的媽媽Kasey之前任職舞蹈員及模特兒，目前則無業，靠救濟金以及前伴侶、即Jareem爸爸的資助維生。她表示以前沒想過要生小孩，但生了Jareem後，她整個世界都圍著他轉，她寧願自己改去二手商店買衫，也要讓兒子應有盡有，「我會穿在慈善商店買的衣服，而他則穿50鎊(約474港元)的T恤，為了讓他穿喜愛的衣服，我赤裸也在所不惜」，「對上一對我買給自己的鞋是90便士(約8.6港元)的Primark拖鞋，同日我卻買了一對Gucci波鞋給他」，「他喜歡甚麼都可以獲得，如果我買不起，就打給他爸爸叫他付錢」。

只吃有機食物 從未飲自來水

Kasey每天早上6時起床弄早餐，然後讓兒子在床上進食，之後便帶仔仔浸浴，每星期會浸蜜糖及鮮奶浴幾次，然後讓他在睡房看Peppa Pig卡通，一邊用BB油替他按摩。Kasey也會每兩星期帶兒子理髮一次，並指明要由店長操刀，少不了的是帶他一起去美甲店修甲。在家中的花園裡，則有一座值600鎊(約5,698港元)的粉紅城堡，供愛兒玩樂。飲食方面，Kasey只讓兒子吃有機食物，「他從未見過白麵包……他喜歡的是橄欖及烤甜椒」，「他從不喝自來水，我曾解僱一名保姆，因她給他喝自來水」。

Kasey又透露，因兒子尚未學懂說話，而她又心急想知他喜歡甚麼顏色及其他喜好，故在去年花了200鎊(約1,899港元)去為兒子看掌相4次。

兒子有女友後 阿媽仍冀「痴住瞓」

未來Kasey最想「與子偕老」，「我常問他(兒子)長大後交到女友，如果女友不喜歡我，他會否趕女友走，而他說會」，「他爸爸總說他18歲時就會有女友，然後會搬走，但我說不，若到時他大個仔不能與我同床，我們便睡碌架床吧」。

Kasey溺愛兒子的程度令網民吃不消，不少人認為其子長大後將吃不了苦，面對不到人生路途上各種打擊，並替他的未來妻子憂心。