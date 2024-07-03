最高法院裁定公職行為可豁免起訴 特朗普11月大選前不會受審

最高法院裁決指，特朗普的公職行為可享豁免，但不包括非公職行為，即私人行為。特朗普歡迎裁決，稱是民主「重大勝利」。拜登其後發表講話，形容這是「危險先例」，認為該裁決危害法治，對美國人造成「可怕的傷害」。他指美國立國原則是沒有王帝，在法律面前人人平等，沒有人可凌駕法律之上，美國總統也不例外，而最高法院周一的裁決卻代表總統可無法無天。他指特朗普因派出暴徒到國會山莊或面臨刑事定罪，美國人在大選舉行前應在法庭上獲答案，但因周一的決裁似乎不可能。

特朗普尋求推翻豔星掩口費案定罪

報道指，最高法院的裁決認為推翻2020年大選結果案中，特朗普與司法部的互動應獲豁免起訴。特朗普於案中被指控向司法部官員施壓，在沒有證據下就投票舞弊展開調查。今次裁決9名大法官以6對3通過，贊成的全為保守派，3名自由派大法官強烈反對周一的裁決，其中一人說「總統現在是凌駕法律之上的王帝。」有民主黨議員認為裁決影響深遠，總統可以在公職內做他們認為不當或犯法的事情，而他將獲豁免起訴。有關裁決影響的案件包括特朗普被控將機密文件藏在佛州寓所，以及在喬治亞州他被控串謀推翻他在該州以些微票數敗選的結果。特朗普於紐約被控透過支付律師費掩飾給豔星掩口費，5月被判罪成，是首位前總統或現任總統被刑事定罪；案件原定7月11日判刑，其律師正尋求推翻定罪。