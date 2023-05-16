會唔會無雞食？全球最大雞肉出口國 巴西野鳥首驗出H5N1

巴西農業部證實，驗出禽流感病毒的兩隻海鳥為卡氏鳳頭燕鷗(Thalasseus acuflavidus)，分析後確認帶有H5N1病毒。巴西的主要家禽生產州份位於該國南及中西部，而今次發現病毒的聖埃斯皮里圖州處於東南部，雖非主要家禽產地，但為全國雞蛋產量第三大州份，不過只供應予國內市場。

禽流感去年在歐美及南美多國爆發，影響家禽及蛋類供應。全球最大出口國巴西周一證實，較早前在該國聖埃斯皮裡圖州(Espirito Santo)海岸獲救的兩隻海鳥中，首次驗出高致病禽流感病毒(HPAI)。巴西當局已向世衛通報，並宣布該國進入禽流感緊急警戒狀態，但強調目前病毒未有進入肉類工業加工體系，不影響禽肉及蛋類產品安全。

H5N1禽流感｜巴西雞肉出口去年增27%

巴西當局將在發現病例附近地區，加強對野鳥及養殖場的禽流感監測、預防和應對工作。當地雞肉出口組織強調，野鳥中發現禽流感病毒目前不會影響禽肉和蛋類產品銷售，也不影響食品安全。

巴西政府表示，根據世界動物衛生組織(WOAH)指引，今次發現不應觸發對巴西家禽產品的進口禁令，強調巴西仍屬「非疫區國家」。巴西最大的雞肉出口公司、全球最大雞肉出口公司BRF的CEO Miguel Gularte對巴西發現高致病性禽流感不感驚訝，強調公司已為任何情況做好準備。

路透社稱，巴西雞肉產品的主要進口國包括中國、日本、南非和沙特阿拉伯等，而由於禽流感在全球多國爆發，去年巴西雞肉出口增長了27%，金額達97.6億美元(約761億港元)。巴西鄰國阿根廷2月底在該國南部南里奧內格羅省(Rio Negro)的養殖場發現禽流感個案，暫停禽肉出口，至3月底才局部恢復沒有禽流感省份的出口。