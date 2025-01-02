月台男子遭人推落軌　下秒列車駛過竟奇蹟生還(有片)

美國除夕發生宗恐佈事件，一名男子在紐約曼哈頓第18街地鐵站，原先在月台低頭玩手機候車，突然卻遭人從後用猛力一推，把他跌落鐵軌，最可怕是列車剛進站正正駛過。被害男子事後被送醫院搶救，並奇蹟生還，雖然情況一度危急，但已經穩定下來。
綜合報道，事發在當地時間2024年12月31日下午1時30分，監視器畫面顯示，當時一名身穿橘色夾克的45歲男子正在月台上一邊滑手機一邊等車，一名穿著深色外套的男子先是從他身後走過，但突然折返回來用力將受害人推落月台，這時列車卻掩至；原本有兩名懷疑逃票跳閘入站的年輕人目擊事件後，疑怕受牽連立即離開現場。報道指，受害男子墮軌後，列車亦剛駛入車站，疑似撞上他。消防單位獲報後到場救援，將受害人救返月台，將他送往附近醫院搶救。據悉，男子的情況一度危急，但目前已經穩定下來。
23歲疑犯於事發後幾小時被捕
列車上的一名乘客受訪時表示，當時列車突然停下，他們等待約10分鐘後，獲地鐵職員透過對講機通知所有人必須撤離，當他走出地鐵，就看到有一群警察和醫護，他們把受害人救出來時，可以看到他渾身是血、眨著眼睛，手指緩慢地郁動。警方表示，23歲的疑犯逃離車站，幾小時後在哥倫布圓環附近被捕。據指，這位疑犯過去曾與紐約警察局發生過幾次衝突，包括涉嫌襲警，而他與受害人似乎並不認識。受事件影響，第18街地鐵站附近的鐵軌電力被中斷約1小時，在下午4時全面恢復。
警告：影片內容涉及危險行為，或會令人情緒不安
🚨🇺🇸BREAKING: MAN SHOVED ONTO NYC SUBWAY TRACKS IN BROAD DAYLIGHT ON NEW YEAR'S EVE?!— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 31, 2024
A 45-year-old man was pushed onto the tracks at 18th Street station and hit by an oncoming 1 train.
The suspect, in a hoodie and mask, fled the scene.
The victim is in critical condition.… pic.twitter.com/W5EHAMvh6o