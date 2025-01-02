月台男子遭人推落軌　下秒列車駛過竟奇蹟生還(有片)

美國除夕發生宗恐佈事件，一名男子在紐約曼哈頓第18街地鐵站，原先在月台低頭玩手機候車，突然卻遭人從後用猛力一推，把他跌落鐵軌，最可怕是列車剛進站正正駛過。被害男子事後被送醫院搶救，並奇蹟生還，雖然情況一度危急，但已經穩定下來。

綜合報道，事發在當地時間2024年12月31日下午1時30分，監視器畫面顯示，當時一名身穿橘色夾克的45歲男子正在月台上一邊滑手機一邊等車，一名穿著深色外套的男子先是從他身後走過，但突然折返回來用力將受害人推落月台，這時列車卻掩至；原本有兩名懷疑逃票跳閘入站的年輕人目擊事件後，疑怕受牽連立即離開現場。報道指，受害男子墮軌後，列車亦剛駛入車站，疑似撞上他。消防單位獲報後到場救援，將受害人救返月台，將他送往附近醫院搶救。據悉，男子的情況一度危急，但目前已經穩定下來。