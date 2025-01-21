月球也被列為文化遺產　冀維護環境永續

「月球」入選為世界受威脅的遺址，成為地球以外的文化遺產。世界建築文物保護基金會(World Monuments Fund, 簡寫WMF)將月球列入受威脅遺產名單中，以維護月球環境的永續發展，並確保為子孫後代留下探索遺跡。 綜合報道，世界建築文物保護基金會將月球列入受威脅的遺產名單，以維護月球環境的永續發展，並預防未來商業旅行造成的破壞。專家強調，月球遺產令人驚嘆且不斷擴大，月球是全人類的共同遺產。報道指，該名單以往篩選地球上脆弱的文化遺產，像是南美洲印加路網、土耳其安塔基亞和日本能登半島，而此次月球入選具有特別意義。

WMF ：月球不屬於任何人 WMF總裁兼首席執行官Bénédicte de Montlaur指出，月球列入新增25項文化遺產中，主要原因為缺乏適當的保護協議，尤其月球活動及風險不斷增加，建立維護文化景觀的國際機制十分重要，以確保為子孫後代留下探索遺跡。他強調，這是「月球不屬於任何人，它是希望和未來的象徵」，這些文物證明了人類走出地球的第一步，而人們更需要採取主動合作策略來維護遺產，其反映出人類共同的集體敘事。自1960年代以來，只有美國、中國、印度、日本和前蘇聯成功於月球表面軟著陸，並展開太空考古研究。世界富豪馬斯克和貝佐斯亦與美國政府簽訂利潤豐厚的合約。

2025 年世界古蹟觀察名單： 阿爾巴尼亞德里諾河谷的修道院、安哥拉納米貝電影製片廠、Qhapaq Ñan安第斯公路系統、中國麥積山和雲岡的佛教石窟、非洲斯瓦希里海岸遺產地、法國索邦大學禮拜堂、希臘塞里福斯歷史採礦景觀、印度普傑歷史悠久的水系統、印度穆西河歷史建築、日本能登半島遺址、蒙古額爾德尼祖佛寺、摩洛哥德布杜的猶太遺產、尼日利亞奧吉米恩酋長之家、巴勒斯坦加沙歷史城市結構、秘魯瓦魯瓦魯農田、葡萄牙阿爾科巴薩修道院陶俑雕塑、西班牙老貝爾奇特遺址、突尼斯麥地那水庫、土耳其歷史名城安塔基亞、烏克蘭基輔教師之家、英國北愛爾蘭貝爾法斯特集會廳、美國貿易之路、美國緬因州燈塔、贊比亞巴羅策洪氾區文化景觀，以及月球。