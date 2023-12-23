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國際
2023-12-23 21:53:29

月薪8千美元、每天工作6小時　澳洲果園仍缺人　面臨減產危機

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澳洲農場招不到工人，面臨減產危機。（示意圖／PIXABAY）

月薪8千美元、每天工時僅6小時的工作，大家心動嗎？很顯然地，對澳洲工人來說，這工作似乎沒有那麼吸引人，因為有許多澳洲農場場主抱怨招不到人，缺工的問題在當地越來越嚴重。

去年六月，澳洲議員安妮·韋伯斯特（Anne Webster）懇求工人們挺身而出，對本季的豐收作物進行分類，因為她稱工人嚴重短缺是一場「正在發生的悲劇」。

根據太陽報報道，由於前兩年新冠疫情大爆發，邊境關閉，大批外來打工的背包客離開澳洲，造成澳洲開始缺工。政府為了彌補工人短缺，制訂了一項計劃吸引當地工人，本地人的補貼甚至高達6千美元，根據不同行業還可能會有更高的報酬。

儘管如此，工人還是嚴重不足。

澳洲農場面臨減產危機

韋伯斯特以自己的選區桑瑞亞（Sunraysia）舉例，「柑橘採摘工目前每天工作時間為早上10點半至傍晚4點半，每天收入為400美元，也就是說，每週收入為2千美元，等於月薪是8千美元。但是來應聘的工人還是太少，這些作物面臨著倒地的危險。導致產業價值高達5.2億美元的柑橘種植面臨危機。」

她表示當地種植柑橘的果農明明可以種出優質的作物，也有著健康的出口市場，但因為缺工，使得許多農民別無選擇，只能減產，畢竟水果若掉在地上就失去價值。

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除了柑橘之外，根據澳洲人力網站顯示，目前有各種高薪水果和蔬菜採摘工作可供選擇，臨時工的時薪至少都在28.26 美元左右。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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