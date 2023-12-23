月薪8千美元、每天工作6小時　澳洲果園仍缺人　面臨減產危機

月薪8千美元、每天工時僅6小時的工作，大家心動嗎？很顯然地，對澳洲工人來說，這工作似乎沒有那麼吸引人，因為有許多澳洲農場場主抱怨招不到人，缺工的問題在當地越來越嚴重。

去年六月，澳洲議員安妮·韋伯斯特（Anne Webster）懇求工人們挺身而出，對本季的豐收作物進行分類，因為她稱工人嚴重短缺是一場「正在發生的悲劇」。

根據太陽報報道，由於前兩年新冠疫情大爆發，邊境關閉，大批外來打工的背包客離開澳洲，造成澳洲開始缺工。政府為了彌補工人短缺，制訂了一項計劃吸引當地工人，本地人的補貼甚至高達6千美元，根據不同行業還可能會有更高的報酬。