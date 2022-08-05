有人在家嗎？｜黑熊半夜學人按門鐘　屋主：佢食咗好多嘢 (有片)

南卡羅來納州擁有千隻黑熊，黑熊出沒早已變得尋常。不過，當地一間屋主就罕有拍攝到一隻黑熊，三更半夜來到其屋前，更兩腳企起按起門鐘。由於場面趣怪，影片馬上吸引網民瘋傳。據指，這隻黑熊已經吃了不少屋主餵飼雀鳥的種子，莫非牠還未吃飽，向屋主討更多食物？

英國《每日郵報》(Mail Daily)報道，居住於南卡羅來納州的婦人Wendy Watson，拍得一隻黑熊三更半夜來到其屋前按門鐘的片段。Wendy Watson指，門鐘攝影機在7月21日凌晨約3時，被這隻黑熊觸發錄影，她形容翻看片段時差點把咖啡吐出來。影片顯示，這隻黑熊來到門前，看一看四周，突然像人一樣兩腳直立起來，伸手去按門鐘，但似乎因為沒有得到「回應」，未幾就轉身離開。

Wendy Watson說：「牠已吃了不少我餵給雀鳥的種子。」屋主認為這隻黑熊是附近的常客，因為已有2個餵雀器被摧毀，但除此之外，屋主強調牠沒有造成其他損失。不過，Wendy Watson已決定移除大部分餵雀器，避免吸引更多黑熊到來按門鐘。