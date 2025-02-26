有價有市！美國火車竊賊鎖定Nike波鞋 已搶200萬美元 呢款Air Jordan成目標

美國偏遠沙漠地區火車貨運盜竊案頻生，近期更發生一連串鎖定Nike波鞋的案件，一年內已搶走價值超過200萬美元(約1,554萬港元)波鞋。 犯案手法似電影情節 美聯社報道，自去年3月至今，在加州及亞利桑那州的莫哈維沙漠(Mojave Desert)，至少發生10宗貨運列車盜竊案，其中大部分目標是Nike波鞋，不少是市面還未發售的款式。而盜竊案手法類似，部分是匪徒趁火車減速或換軌時，跳上列車；也有竊賊破壞火車的煞車系統，導致列車緊急停車，之後打開貨櫃，多人合力搬走波鞋。

11人合作劫走近2000對波鞋 鳳凰城聯邦法院一份起訴書指出，今年1月13日，11名疑犯在亞利桑那州偏遠的沙漠地區，破壞一輛貨運列車的空氣煞車軟管，導致列車緊急停車，隨即搬走1,900對仍未公開發售的Nike波鞋，總值超過44萬美元(約342萬港元)。

鞋盒設追蹤裝置 這些波鞋大多是Nike SB x Air Jordan 4 ，這款式要到3月14日才公開發售，每對零售價為225美元(約1,748港元)。報道指，執法人員藉由鞋盒內的追蹤裝置，找到贓物的位置，藉此拘捕11人。其中10人是墨西哥非法入境者，另一人是正尋求庇護的墨西哥人。

犯罪集團利用「線人」 報道指，盜竊集團會安排「線人」，取得來自倉庫或貨運公司的內部情報，鎖定載有貴價貨物的火車，針對沿著40號州際公路鎖定行駛的火車下手。當列車因煞車系統遭到破壞而停下的時候，匪徒就會迅速洗劫車廂，把波鞋搬走。