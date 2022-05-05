有待通過｜施最嚴厲制裁 歐盟倡禁運俄石油

歐美對俄羅斯實施連串經濟制裁，但仍未能迫使俄軍停止進攻烏克蘭。歐盟周三宣布對俄第六輪制裁措施，於年底前全面禁止輸入俄羅斯石油，為至今最嚴厲的制裁。有關建議仍有待歐盟成員國通過，有分析認為歐盟禁運石油重槌出擊，惟不足以令烏克蘭戰事結束，匈牙利、斯洛伐克和捷克都尋求獲豁免，俄庫房仍有進帳，亞洲部分國家也可吸納有關石油供應。

歐盟委員會主席馮德萊恩在歐洲議會公布新制裁建議，6個月內分階段停止從海運和管道運輸進口俄羅斯原油及提煉產品。若獲通過，這將是歐盟的分水嶺，歐洲多國一直依靠俄羅斯出口能源。馮德萊恩說，「(俄總統)普京必須為其殘暴侵略付上代價，一個高昂代價」。她亦提出，將俄國最大的聯邦儲蓄銀行等3間俄資銀行逐出國際結算系統SWIFT，進一步切斷俄國與國際金融體系的聯繫，以及禁止俄羅斯三大國營傳媒透過有線、衛星或互聯網廣播，指它們是散播普京謊言的喉舌。

俄：歐洲民眾承擔制裁代價

普京發言人稱，有關懲罰性舉動是「雙刃劍」，歐洲民眾為這些制裁所承擔的代價將日漸浮面。分析指，匈牙利和斯洛伐克若獲歐盟豁免不須執行石油禁運措施，兩國可繼續買石油至2023年底，俄國每天仍可有數百萬歐元收入，可以資助普京繼續攻打烏克蘭。分析家認為，歐盟中斷俄天然氣輸入才可顯示歐洲國家阻止普京暴行的政治決心，但歐洲國家對俄天然氣的依賴大過石油。