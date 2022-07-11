有心有力｜69歲普京傳將再當人父　據指唔開心稱夠多了

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事已持續逾4個半月，普京戰意仍未有減退之餘，更傳出被指是他的情人、俄羅斯國家媒體集團(National Media Group)董事會主席的退役體操女王卡巴耶娃(Alina Kabaeva)再度懷孕。如果證實，這將是現年69歲普京的第8個小孩。不過據指普京並不開心，更直言「夠多了」。

英國《太陽報》(The Sun)報道，根據據稱由克里姆林宮消息人士運作的社群平台Telegram頻道「General SVR」指出，被視為普京情人、比普京細30年的卡巴耶娃，目前懷孕中。「General SVR」在貼文寫道：「我們收到通報的消息，俄羅斯總統的同居人卡巴耶目娃目前懷孕中。」貼文又指，「昨天，胎兒的性別已經知道了，這胎是女」。

報道又引述匿名者的說法：「身為孩子的父親，俄羅斯總統並不開心」，因為「他的小孩已經夠多了，女兒也夠多了。」