有片慎入｜兩男街頭互砍 一人遭斬甩手 施然拾起離開被封「淡定哥」

加勒比海國家多明尼加共和國(Dominican Republic)有兩名男子在街頭持長刀互砍，據目擊者拍攝的片段顯示，其中一男慘被「斬甩手」，整個手掌飛脫，但他仍能鎮定地彎身拾回斷掌，施然離開，被封為「淡定哥」。

事發在上周二，分別穿黑及白色衫的兩名男子，在該國南部小鎮聖佩德羅德馬科里斯(San Pedro de Macorís)一個油站外，揮刀瘋狂互砍，場面駭人。其中黑衣男的手掌在瞬間被斬飛，但他仍能一度壓制對方，令白衣男失去重心倒地。