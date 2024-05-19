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國際
2024-05-19 20:19:19

有片慎入｜兩男街頭互砍 一人遭斬甩手 施然拾起離開被封「淡定哥」

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黑衣男的手掌慘被斬飛(紅圈)。(互聯網)

黑衣男的手掌慘被斬飛(紅圈)。(互聯網)

加勒比海國家多明尼加共和國(Dominican Republic)有兩名男子在街頭持長刀互砍，據目擊者拍攝的片段顯示，其中一男慘被「斬甩手」，整個手掌飛脫，但他仍能鎮定地彎身拾回斷掌，施然離開，被封為「淡定哥」。

事發在上周二，分別穿黑及白色衫的兩名男子，在該國南部小鎮聖佩德羅德馬科里斯(San Pedro de Macorís)一個油站外，揮刀瘋狂互砍，場面駭人。其中黑衣男的手掌在瞬間被斬飛，但他仍能一度壓制對方，令白衣男失去重心倒地。

街頭斬人｜斷手男送院 未知能否駁回手掌

但白衣男以一系列踢擊和砍擊，擊退黑衣男，並重新站起。

雙方在均受重創下終於停止互砍，被斬甩手掌的黑衣男從容地走回斷手旁邊，彎身撿起它，然後離開。當地傳媒引述目擊者稱，兩名男子其實是朋友，為了一名女子而大打出手互砍。據報斷手男已被送往醫院，目前未知其手掌能否重新駁回。

兩男互斬片段(慎入)︰

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