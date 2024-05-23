有片慎入｜哈馬斯俘虜以女兵片段曝光 德國稱會拘捕內塔尼亞胡

人質家屬組織公開以女兵被擄片段，向內塔尼亞胡施壓。(互聯網)

以巴局勢未有緩和跡象，一段長約3分鐘的片段於周三曝光，揭示以色列多名女兵被哈馬斯俘虜後的情況，人質家屬要求以色列總理內塔尼亞胡，盡快跟哈馬斯達成停協議救人。

名為「人質家屬論壇」的組織發放片段，揭示去年10月7日哈馬斯突襲以色列時，從以國南部軍事基地擄走多名女兵。片段可見女兵被反綁雙手，有人臉部被打傷、嘴部血流如注、身上血跡斑斑，並被哈馬斯分子一邊拍片，一邊辱罵。

據報被擄女兵至今只得一人獲救、一人已遇害，其餘仍下落不明，生死未卜。估計目前仍有約100名人質在哈馬斯手上。