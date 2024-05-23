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國際
2024-05-23 16:02:49

有片｜倫敦扒手橫行 女子扮揀衫打荷包 每6分鐘失一手機

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女扒手從以衣服作掩護，想偷取前方婦人的銀包。(互聯網)

女扒手從以衣服作掩護，想偷取前方婦人的銀包。(互聯網)

移民英國或去英國旅行都要留神！英國倫敦近期扒手橫行，當地傳媒指數據顯示，倫敦平均每6分鐘即有一部手機被盜走，最新曝光的一段扒手片段，則揭示了扒手的犯案手法。

英媒指，2022年倫敦有近9.1萬部手機失竊，即平均每日有248部被盜、每6分鐘失竊一部；而當中只有約2%的失竊手機被尋回。

至於最新曝光的片段則攝於北倫敦的一間服裝店內。閉路電視片段可見，一名穿黑色衫女子，在另一名穿啡衣婦人身後挑選衣服，她似乎很快便有心水，從貨架上拿下兩條裙，一邊作狀查看，一邊對啡衣婦人亦步亦趨。

黑衫女扒手犯案手法︰

英國治安｜女扒手用長裙掩護 從裙下伸手

片段可見，黑衣女未幾彎身「定格」挨近貨架旁，表面上看來似是想伸手拿另一件衣服，但仔細一看，會發現她伸手拿的不是另一件衫，而是啡衣婦手袋中的物品！黑衣女以手上的裙子遮擋視線，另一隻手從裙下穿出盜竊。但此時啡衣婦剛好動身移開，黑衣女未及拿穩對方財物，只好把它放回對方手袋裡，然後若無其事，繼續扮研究手上的裙。

英國治安｜女扒手「二次下手」事敗 若無其事離開

黑衣女尚未死心，另一鏡頭拍到她之後對啡衣婦「二次下手」。她緊貼地站在啡衣婦身後，再次以手上裙子擋在前面，然後伸手入對方手袋。幸好啡衣婦又剛巧拖著嬰兒車後退兼轉身，令扒手未能得手。片段可見，此時身旁另一名顧客發覺到不妥，輕拍啡衣婦肩膀，跟她說了幾句話，並指著其手袋及黑衣女。黑衣女扒手「處變不驚」、詐傻扮懵，施施然把手中長裙放回貨架，再若無其事的離開，逃之夭夭。報道指，案發於本19日下午約3時，暫未知警方是否已展開調查。

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女扒手犯案片段︰

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