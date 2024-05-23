有片｜倫敦扒手橫行 女子扮揀衫打荷包 每6分鐘失一手機

女扒手從以衣服作掩護，想偷取前方婦人的銀包。(互聯網)

移民英國或去英國旅行都要留神！英國倫敦近期扒手橫行，當地傳媒指數據顯示，倫敦平均每6分鐘即有一部手機被盜走，最新曝光的一段扒手片段，則揭示了扒手的犯案手法。

英媒指，2022年倫敦有近9.1萬部手機失竊，即平均每日有248部被盜、每6分鐘失竊一部；而當中只有約2%的失竊手機被尋回。

至於最新曝光的片段則攝於北倫敦的一間服裝店內。閉路電視片段可見，一名穿黑色衫女子，在另一名穿啡衣婦人身後挑選衣服，她似乎很快便有心水，從貨架上拿下兩條裙，一邊作狀查看，一邊對啡衣婦人亦步亦趨。