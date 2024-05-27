有片｜北韓發射人造衛星 空中驚現火球 平壤承認發射失敗(更新)

日本當局於本港時間周一晚上表示，北韓向沖繩方向發射疑似彈道導彈，一度向沖繩居民發出緊急避難通知。日方研判稱，北韓的發射物之後從雷達消失，認為今次發射已失敗收場，南韓軍方則稱已偵測到北韓發射物的碎片。北韓其後承認是發射人造衛星，並指其在半空爆炸，失敗收場。

截至本港時間周一晚上11時許，日媒引述一名日本防衛省官員稱，北韓發射的疑似導彈，並未飛入平壤所宣布的海域，不似是故意，指日方尚有分析其是否人造衛星。日本放送協會(NHK)發布空中出現橙色火球的畫面，防衛省官員指這可能是液態燃料起火所致，但須進一步分析。

北韓曾於去年三度發射偵察衛星「萬里鏡1號」，繼5月及8月的兩次發射失敗後，11月的發射終取得成功。較早時，北韓通知日方會於周一至下月4日期間，發射搭載人造衛星的火箭。