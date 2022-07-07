有片︱南韓有女子闖夾公仔舖大便　閉路電視全程影晒

南韓傳媒今日(7日)報道，當地的警方正在追緝一名女子，被指懷疑在一間無人看管的夾公仔舖內大便。

南韓KBS電視台今日報道，指南韓京畿道金浦市的一間夾公仔舖在上月8日的早上，收到客人的投訴，指店內出現異臭。店的30多歲負責人之後回到店舖，查看閉路電視時見到令人震驚的一幕。

負責人表示，在閉路電視上發現於之前的一日傍晚，從閉路電視拍到一名穿白裙的年輕女性急步走入店舖，並在店內的一角大便。女子大便後照鏡整理儀容後，在店內逗留約1分鐘就離去。

負責人稱臭味嚇走客人

負責人接受訪問時表示，從閉路電視所見，女子應該沒有喝醉。他又表示，在事後不少的客人在進店後都因為臭味而被嚇走，又指幸得一個好心的客人打電話通知他。負責人又表示，其實店的地下室有一個洗手間，可能女子並不知道。負責人表示其實女子真的有緊急事態，也應該事後清理，而且店內布提供聯絡電話可以與店家聯絡。

負責人之後表示，他們為了清理店舖和除臭，花了50萬韓圜（約3,013.73港元）找清潔公司處理。又指店舖受疫情影響僅勉強可以支付租金，因為清潔費和受影響時間的收入令店舖加重負擔。負責人表示已經向當地警察報案，金浦警察署正在尋找該名女子。

警稱會先了解女子是否故意

警方表示，在翻查附近的閉路電視，見到女子在店外的巴士站下車，並進入店內大便，亦拍到女子之後的去向，同時已大致鎖定女子居住的地點。警方表示已向巴士公司索取車內的閉路電視以及乘車記錄。警察指，由於事件特殊，故此目前首先是先確定涉事女子的身份，並且了解是否因為受到病患影響，並向當事人了解是否故意。