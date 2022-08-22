有片︱名古屋機場巴士翻側起火　至少2死7傷

日本名古屋今早(22日)發生一宗交通意外，一輛來往名古屋小牧機場與名古屋車站的機場巴士，在高速公路的分叉路口發生意外翻側，意外造成至少9人受傷，其中2人之後證實已死亡，其餘7人未有生命危險。

日本傳媒報道，從機場轉名古屋高速公路的一個路口，在早上10時15分有人報警指一輛巴士起火冒煙，並有至少9人受傷。愛知縣警方之後表示，估計多數傷者為巴士的乘客，當中2人之後證實死亡，另外7人分別為20多至50多歲的男子，皆沒有生命危險，但當中2人傷勢較重。縣警指，巴士在路上轉線，不排除與其他車輛碰撞，疑與巴士碰撞的私家車，司機一度昏倒，及後恢復意識。而火警在早上約11時半已被撲熄，不過巴士已被燒剩支架。

警方就表示，將調查事故的原因。有關的巴士來往名古屋小牧機場與名古屋車站，當時巴士據報正前往機場，巴士連同司機最多可載61人，暫未知當時有多少乘客在車上，不過有目擊者表示，當時路旁約有約10人等候救援。

有司機就表示，在事發前見到巴士行駛不穩，而涉事的巴士公司就表示，巴士司機為55歲的男子，在公司工作了3至4年，在今日上班時的酒精檢測沒有異常。而警方表示，會以疏忽駕駛導致有人受傷的方向，調查司機駕駛時的狀況。