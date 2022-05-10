有片｜女獄警帶殺人犯逃獄 被圍捕11日吞槍亡 驚揭忘年戀情

美國發生一宗曲折過電影劇情的逃獄案。一名女獄警早前押送男殺人犯到醫院檢查後，二人離奇失蹤，警方最初擔心女獄警遭犯人挾持逃獄，11日後終尋獲二人，但女獄警隨即開槍自盡身亡！原來二人是情侶關係，逃獄一事經精心策劃多時，女獄警早在半個月前，以低於市價急賣屋套現、申請提早退休，又提取大量現金及搜羅男裝衫褲。該名女獄警57歲，是位膝下無兒的寡婦，向來工作表現優秀，同事對她情陷年輕近20年的殺人犯，更協助逃獄，震驚不已。

57歲女獄警 訛稱犯人要去醫院「心理評估」

案發在阿拉巴馬州一所高設防監獄，涉案的39歲男犯人凱西(Casey White)，早已因謀殺罪成判囚75年，正在服刑，逃獄前將接受另一宗謀殺案的審訊。57歲女獄警蕙特(Vicky White)於4月29日早上通知同事，凱西上庭前須到醫院作心理評估，而她本身亦身體不適，正想看醫生，因利成便由她負責押送——同事當時不知這場「心理評估」，是蕙特無中生有的謊話。

美國逃獄案 女獄警提早賣樓套現

結果至當日下午3時，凱西遲遲未返回監獄，獄方急call蕙特，她的手機直接飛線至留言信箱，確認逃獄無疑。當局於5月1日懸紅1萬美元(後來增至2.5萬美元)緝捕男犯人凱西；兩日後再對蕙特發出通緝令。警方其後發現蕙特的座駕，被遺棄在田納西州，車上有她的對講機及手扣等，相信二人首先乘獄方車輛離開監獄，再改乘該車逃至田納西州。警方又查出她曾賣樓、 提取大量現金、購買男裝衣物，又曾前往性用品商店。警方並估計，二人在逃期間曾經易容及戴假髮。

協助逃獄女獄警吞槍身亡

警方後來輾轉查出二人藏身於印第安納州一間汽車酒店。至5月9日，警方在印第安納州盯上一輛失車。該車是在田納西州、蕙特座駕被遺棄的區域被盜，偷車者明顯就是蕙特及凱西，最終經一輪飛車追捕，疑車終於停下，負責駕駛的凱西投降，蕙特在混亂期間向自己頭部開槍，送院後傷重死亡。

女獄警工作表現優秀 疑受創於前夫柏金遜症離世

據稱，蕙特過去工作紀錄完美無瑕，案發時是涉事監獄的懲教助理總監，而凱西則是積犯。與蕙特共事多年的縣警辛戈頓(Rick Singleton)透露，蕙特與丈夫離婚後，仍然與對方同住，但對方於今年較早前因柏金遜症離世，未知她是否因悲傷導致失常犯案。辛戈頓指，通常逃獄都是即興發生，逃獄者往往很少資源，亦無處容身，但今次卻是一場精心策劃的逃獄行動。

逃獄案女獄警「退休後想去海灘」已無法實現

據報蕙特在協助逃獄前一天，向獄方遞交了退休文件。辛戈頓表示，蕙特過去多月不時談及準備退休，以及「想去海灘」的生活，可惜人生最終以悲劇收場。