有片｜溫泉癡漢！日男用黏土自製「岩石相機」偷拍女湯　太醜被識破

據《FNN》及《讀賣新聞》等日媒綜合報導，31歲男子石塚悠太郎趁著黃金週假期，於6日大老遠從福島開車2小時，前往150公里外的山形縣，竟然就是為了偷拍。

日本山形縣驚傳離譜偷拍案！一名31歲男子用黏土DIY一個10公分大小的「岩石相機」，潛入一座溫泉設施偷拍女性泡湯，沒想到因為外型太過詭異，很快就被識破。

他在清晨溜進一家溫泉設施女性泡湯區，將一個10公分大小、用黏土自製偽裝成岩石的偷拍相機，安裝在隱蔽處，想要偷拍女性裸體。

據《FNN》及《讀賣新聞》等日媒綜合報導，31歲男子石塚悠太郎趁著黃金週假期，於6日大老遠從福島開車2小時，前往150公里外的山形縣，竟然就是為了偷拍。

但因為外型太過突兀，一名女客隨即發現不對勁，伸手一摸，發現直徑1公分的鏡頭，隨即通知店家報警。

據悉，嫌犯為了能長時間拍攝，還用充電線外接一只黑色行動電源，而為了不被發現，相機和充電線都用咖啡色膠帶纏繞，以便和周圍融為一體，殊不知還是被女客一眼識破。

攝影機料被發現後主動自首

同天中午嫌犯回到女湯區想取回攝影機，但遍尋不著，驚慌地不知所措，也猜到相機應已被發現，4天後主動向警方自首。

檢調單位稱，「警方在打開偷拍畫面時，發現鏡頭也有拍到嫌犯本人，因此證據確鑿。」