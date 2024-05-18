有片｜溫泉癡漢！日男用黏土自製「岩石相機」偷拍女湯　太醜被識破

日本山形縣驚傳離譜偷拍案！一名31歲男子用黏土DIY一個10公分大小的「岩石相機」，潛入一座溫泉設施偷拍女性泡湯，沒想到因為外型太過詭異，很快就被識破。
為偷拍 大老遠開車2小時赴目的地
據《FNN》及《讀賣新聞》等日媒綜合報導，31歲男子石塚悠太郎趁著黃金週假期，於6日大老遠從福島開車2小時，前往150公里外的山形縣，竟然就是為了偷拍。
他在清晨溜進一家溫泉設施女性泡湯區，將一個10公分大小、用黏土自製偽裝成岩石的偷拍相機，安裝在隱蔽處，想要偷拍女性裸體。
但因為外型太過突兀，一名女客隨即發現不對勁，伸手一摸，發現直徑1公分的鏡頭，隨即通知店家報警。
據悉，嫌犯為了能長時間拍攝，還用充電線外接一只黑色行動電源，而為了不被發現，相機和充電線都用咖啡色膠帶纏繞，以便和周圍融為一體，殊不知還是被女客一眼識破。
攝影機料被發現後主動自首
同天中午嫌犯回到女湯區想取回攝影機，但遍尋不著，驚慌地不知所措，也猜到相機應已被發現，4天後主動向警方自首。
檢調單位稱，「警方在打開偷拍畫面時，發現鏡頭也有拍到嫌犯本人，因此證據確鑿。」
由於他費盡心思準備偷拍道具、還大老遠開車到幾百公里外偷拍，現在警方要查，嫌犯是否涉及其他偷拍案件。
網民：真浪費才華
這起案件也引發日本網友熱烈討論，有人感嘆「他把心思用錯地方」、「真浪費才華啊」、「他對偷拍的執念真驚人啊」、「這樣的小聰明，如果拿來發明創意小物有多好？」、「姓石塚的扮成石頭偷拍？我笑了」
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