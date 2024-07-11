有片｜美兩客機紐約州上空險相撞 僅距220米 近160人死過翻生(有片)

美國兩架客機幾乎在紐約州上空相撞，逾150名乘客「死過翻生」的驚險片段亦曝光，據報兩機當時相距僅220米。
事發在本月8日中午近12時，一架載有約80名乘客的達美連接航空(Delta Connection)客機當時剛從雪城漢考克國際機場(Syracuse Hancock Airport)起飛前往紐約市，起飛後徐徐加速，而另一架載有約79人、美國航空旗下美鷹航空(American Eagle)的客機，則由首都華盛頓飛至，正在下降準備降落。
控制塔出錯 兩客機同一跑道起飛及準備降落
紐約州雪城警方行車記錄儀拍下驚險時刻，可見兩架客機越一架斜上、一架斜下，最終如同打叉般擦身而過，美媒指兩機最近時僅相距約220米，幸最終有驚無險。
據報今次事故是因控制搭指示出錯而起，當時控制塔批准達美航空架機起飛，而通話紀錄揭示美鷹航空的客機機師知道後，即發現不妥。當時控制塔人員回覆達美客機機師，說客機「可以在28號跑道起飛」，美鷹機師聽到後問道︰「等等，誰批准在28號跑道起飛？」控制塔人員隨即叫美鷹客機在上空盤旋，不要降落。
兩客機幾乎相撞驚險過程︰
🔴🔵🟡 CRISIS AVERTED IN THE SKY... ALMOST 🇺🇲— SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) July 10, 2024
Two planes nearly collided at New York’s Syracuse Hancock International Airport when one plane was taking off and another was landing.
FAA has launched an investigation into the incident. pic.twitter.com/LKscEiHIUO