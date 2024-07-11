有片｜美兩客機紐約州上空險相撞 僅距220米 近160人死過翻生(有片)

美國兩架客機幾乎在紐約州上空相撞，逾150名乘客「死過翻生」的驚險片段亦曝光，據報兩機當時相距僅220米。 事發在本月8日中午近12時，一架載有約80名乘客的達美連接航空(Delta Connection)客機當時剛從雪城漢考克國際機場(Syracuse Hancock Airport)起飛前往紐約市，起飛後徐徐加速，而另一架載有約79人、美國航空旗下美鷹航空(American Eagle)的客機，則由首都華盛頓飛至，正在下降準備降落。

控制塔出錯 兩客機同一跑道起飛及準備降落 紐約州雪城警方行車記錄儀拍下驚險時刻，可見兩架客機越一架斜上、一架斜下，最終如同打叉般擦身而過，美媒指兩機最近時僅相距約220米，幸最終有驚無險。

據報今次事故是因控制搭指示出錯而起，當時控制塔批准達美航空架機起飛，而通話紀錄揭示美鷹航空的客機機師知道後，即發現不妥。當時控制塔人員回覆達美客機機師，說客機「可以在28號跑道起飛」，美鷹機師聽到後問道︰「等等，誰批准在28號跑道起飛？」控制塔人員隨即叫美鷹客機在上空盤旋，不要降落。 兩客機幾乎相撞驚險過程︰