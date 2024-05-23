有片｜美婦被揭住店舖招牌內 片段首曝光 工人以為係屍體︰差啲心臟病發！

美國密歇根州早前發生一宗匪夷所思的事件，一名女子被發現蝸居在超市屋頂的招牌裡長達一年，裡面有簡單家具，甚至有咖啡機。當日上門驅趕的警員隨身片段日前首度曝光，揭示該「招牌屋」樣子的大門，並有更多細節，包括原來當日揭發事件的裝修工人，以為招牌內藏有一具屍體，嚇得魂飛魄散，定過神來才知是活人。

被起花名為「屋頂忍者」為躲避人群而蝸居招牌內

當日警員說服她開門後，也甚為驚訝，口裡禁不稱讚她竟然想到這樣做。警員向該女子保證，清走她的物品之後定必歸還給她，而女子承認自己是為了躲避人群而住在招牌內，亦有禮地請求警方不要通知她的家人，而警員也答應說︰「你是成年人，我不需要告訴任何人有關你的事」。

該名自稱無家可歸的女子並未透露如何攀上屋頂，但她稱之為「一個過去已知的安全地點」，但沒有進一步說明。警員感謝女子的合作，女子也沒有因被驅趕而動怒，還想請警員喝東西。警員也客氣的讚其招牌屋內環境整潔，又讚她的飲食較他們健康，同時告訴她已被外界起了花名，女子問︰是甚麼？是蜘蛛俠之類？」警員答︰「不，是屋頂忍者」。