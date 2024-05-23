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國際
2024-05-23 18:07:31

有片｜美婦被揭住店舖招牌內 片段首曝光 工人以為係屍體︰差啲心臟病發！

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警員上門驅趕花名為「屋頂忍者」的女子。(互聯網)

警員上門驅趕花名為「屋頂忍者」的女子。(互聯網)

美國密歇根州早前發生一宗匪夷所思的事件，一名女子被發現蝸居在超市屋頂的招牌裡長達一年，裡面有簡單家具，甚至有咖啡機。當日上門驅趕的警員隨身片段日前首度曝光，揭示該「招牌屋」樣子的大門，並有更多細節，包括原來當日揭發事件的裝修工人，以為招牌內藏有一具屍體，嚇得魂飛魄散，定過神來才知是活人。

事件於本月較早時已獲報道，日前則有警員隨身鏡頭片段曝光。該「招牌屋」位於密歇根州密德蘭(Midland)的Family Fare超市屋頂。據報當日該名34歲女子從招牌屋步出時，穿著一套全黑服裝，包括滑雪面具、一套Puma運動服、Adidas運動褲，以及手套和滑雪護目鏡等。據警方稱，她聲稱這樣穿是因為對陽光敏感。

被起花名為「屋頂忍者」為躲避人群而蝸居招牌內

當日警員說服她開門後，也甚為驚訝，口裡禁不稱讚她竟然想到這樣做。警員向該女子保證，清走她的物品之後定必歸還給她，而女子承認自己是為了躲避人群而住在招牌內，亦有禮地請求警方不要通知她的家人，而警員也答應說︰「你是成年人，我不需要告訴任何人有關你的事」。

該名自稱無家可歸的女子並未透露如何攀上屋頂，但她稱之為「一個過去已知的安全地點」，但沒有進一步說明。警員感謝女子的合作，女子也沒有因被驅趕而動怒，還想請警員喝東西。警員也客氣的讚其招牌屋內環境整潔，又讚她的飲食較他們健康，同時告訴她已被外界起了花名，女子問︰是甚麼？是蜘蛛俠之類？」警員答︰「不，是屋頂忍者」。

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最終女子返回地面，並向超市經理道歉稱不好意思為其帶來麻煩，經理亦善意地建議她找個安全地點棲身。至於當日無意中發現招牌內有人的工人，則憶述當日打開招牌後方的門時，驚見裡面有「屍體」，但「屍體」隨即跟他抗招呼，「太瘋狂了，我差點心臟病發……從未見過這種怪事」，並通知超市經理。

警員隨身鏡頭片段︰

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