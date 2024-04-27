有片｜美校園槍擊案又一樁！德州17歲高中生持槍射殺同學　死者身中6槍慘死

這起槍擊案發生在當地時間24日下午，德州阿靈頓市的鮑伊高中（Bowie High School）一名18歲學生埃塔維恩·巴恩斯(Etavion Barnes)遭槍殺，據校方表示，他們先是聽到槍聲，趕到案發現場時，就發現一名學生躺在地上，當救護人員趕到時，他已沒有意識，送醫後被宣布死亡。

美國校園又傳槍擊事件。一名高中生持槍射殺同學，死者身中6槍，送醫不治。而槍手犯案後逃逸，警方隨即在附近發現人並將他逮捕。

槍手犯案後逃逸 遭警方發現逮捕 這起槍擊案發生在當地時間24日下午，德州阿靈頓市的鮑伊高中(Bowie High School)一名18歲學生埃塔維恩·巴恩斯(Etavion Barnes)遭槍殺，據校方表示，他們先是聽到槍聲，趕到案發現場時，就發現一名學生躺在地上，當救護人員趕到時，他已沒有意識，送醫後被宣布死亡。 阿靈頓警方開始在附近搜尋17歲的嫌疑人朱利安·霍華德(Julian Howard) ，最終在下午5點30分左右將人逮捕。目前槍手因謀殺罪被關進阿靈頓市監獄。而巴恩斯的父親在聽聞學校發槍擊案後擔心地跑去查看，沒想到警衛說出中槍者的名字就是自己兒子，當場崩潰。

警方初步研判嫌疑犯和受害者互相認識，目前正在確認嫌犯的動機，以及槍擊事件中使用的是哪種槍、從哪裡獲得的，以及武器是否曾被帶入學校大樓內等細節。 現階段事件已被定調為兇殺案，許多家長在聽到消息後都表示憂心，覺得類似事件應該是可以預防的，但政府及校方都沒有積極看待校園暴力，才會造成悲劇發生。 而事件發生後，鮑伊高中宣布隔天停課一天，並表示如有需要，學區將提供輔導團隊協助安撫學生。負責人說，該學區已計劃在未來幾天內對校園的安全措施進行審查。