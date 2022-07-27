有片｜菲律賓呂宋島7級地震　增至5死逾60傷 (更新)

【21:00更新】增至最少5死64傷，區內已發生逾200次餘震。位於另一鄰近省份南伊羅戈(Ilocos Sur)，建於數百年前西班牙殖民時期、1999年獲列為世界文化遺產的美岸古城(Vigan City)亦受損，網上有片段現場突然沙塵滾滾，遊人慌忙走避。

【15:00更新】菲律賓呂宋島阿布拉省今早發生黎克特制7.3級地震，其後修訂為7級，歐洲與地中海地震中心錄得強度是7.2級，美國地質勘探局錄得強度為7.1級，中國地震台網就測定為7級，震源深度10公里，首都馬尼拉亦有強烈震感，暫時未有海嘯警報，惟發生至少兩次餘震。地震造成最少4死60傷。

部分建築物倒塌 「腰斬」 傾斜

地震在當地早上8時43分發生，當地民眾感到建築物搖晃。從網上圖片顯示，有建築物部分倒塌，石屎脫落，路面出現裂痕，亦有建築物「腰斬」傾斜，幾近倒塌，很多人走到戶外暫避，有汽車被倒塌的瓦礫壓毀，部分地區停電。

總統小馬可斯下令向受地震影響的區域，派遣救援隊，他稍後會前往災區阿布拉省，視察災情。