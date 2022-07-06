有片︱野蠻客跌銀包落路軌　澀谷撳停山手線反罵鐵路職員

銀包跌落路軌，應第一時間通知車站職員，在安全情況下取回，絕對是基本的常識。然而在日本，周一(4日)有位乘客，因為一個放有4萬日圓（約2,317.97港元）的銀包在繁忙的澀谷車站掉下路軌，職員阻止其進入路軌後，卻按下緊急停車掣導致列車停駛，還拍片放上網罵職員不協助而成為話題。
網上流傳一段於周一晚上8時拍攝的影片，兩名澀谷車站職員與乘客辯論的影片。影片是由一位銀包掉落路軌的乘客拍攝，並放上TikTok。影片中，職員責難乘客按下緊急停車掣令列車停駛，並表示要將該乘客帶往派出所，不許乘客離開。然而乘客反質問職員，為何不協助他拾回掉在路軌的銀包，又表明不接受職員要將他送派出所的要求。
JR東日本承認事件
JR東日本之後接受傳媒查詢，承認有關影片拍得的是該公司的職員。JR東日本承認職員的用詞不洽當，但亦指乘客曾意圖闖入路軌是危險的行為，職員有必要作出阻止，同時又指出有關的乘客沒有合理的理由下，按下了緊急停車掣。而日本網上就乘客在山手線掉下銀包是否就可以隨意煞停列車，以及車站職員是否應該如此高姿態責難乘客作議論。
【※音量注意】JR山手線の某駅にて乗客と駅員が口論に— 滝沢ガレソ⭐ (@takigare3) July 5, 2022
4万円入り財布を線路内に落とした乗客が駅員に財布を取ってくれと頼むも、5分前後待っても取ってくれず、「財布が電車に轢かれてしまう」と非常停止ボタン押してトラブルに…
※激昂しているのは駅員さんです pic.twitter.com/R6W8eWKvMj