熱門搜尋:
C觀點 倪匡逝世 故宮文化博物館 消費券2022 報稅 新盤 姜濤 周顯 牙科街症
返回
國際
2022-07-06 19:07:46

有片︱野蠻客跌銀包落路軌　澀谷撳停山手線反罵鐵路職員

分享：
乘客因為銀包跌入路軌而緊急按停山手線列車引發爭議。(網上圖片)

乘客因為銀包跌入路軌而緊急按停山手線列車引發爭議。(網上圖片)

銀包跌落路軌，應第一時間通知車站職員，在安全情況下取回，絕對是基本的常識。然而在日本，周一(4日)有位乘客，因為一個放有4萬日圓（約2,317.97港元）的銀包在繁忙的澀谷車站掉下路軌，職員阻止其進入路軌後，卻按下緊急停車掣導致列車停駛，還拍片放上網罵職員不協助而成為話題。

網上流傳一段於周一晚上8時拍攝的影片，兩名澀谷車站職員與乘客辯論的影片。影片是由一位銀包掉落路軌的乘客拍攝，並放上TikTok。影片中，職員責難乘客按下緊急停車掣令列車停駛，並表示要將該乘客帶往派出所，不許乘客離開。然而乘客反質問職員，為何不協助他拾回掉在路軌的銀包，又表明不接受職員要將他送派出所的要求。

JR東日本承認事件

JR東日本之後接受傳媒查詢，承認有關影片拍得的是該公司的職員。JR東日本承認職員的用詞不洽當，但亦指乘客曾意圖闖入路軌是危險的行為，職員有必要作出阻止，同時又指出有關的乘客沒有合理的理由下，按下了緊急停車掣。而日本網上就乘客在山手線掉下銀包是否就可以隨意煞停列車，以及車站職員是否應該如此高姿態責難乘客作議論。

車站職員與乘客的對話引起話題。(影片截圖) 車站職員指乘客需被送往派出所。(影片截圖) 車站職員的態度被批評。(影片截圖)
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受