有甚麼對美國說？教宗：很多，願主保佑 被解讀挖苦特朗普

新任教宗良十四世是首位來自美國的教宗，周一在梵蒂岡會見國際傳媒穿過人群時被美國記者問有甚麼對美國說，他迅速回答「很多(many)」，並補上願主保佑你們。此簡短對話在網上引起熱議，有網民解讀為挖苦美國總統特朗普。
有人稱，「我希望教宗不是覺醒派」，另有人形容教宗的回應擲地有聲。也有人質疑教宗是否聽錯了NewsNation記者Robert Sherman的問題，錯聽為「對美國有甚麼祝福」，所以回應願主保佑你們。不少網民認為良十四世公開反特朗普，他對上一次於4月14日在社交網轉發帖文，批評特朗普政府遣返一名3子之父的無證移民回薩爾瓦多。良十四世也曾分享批評美國副總統萬斯移民觀點的文章。
良十四世破格接管教宗IG帳號
美聯社指來自美國的良十四世已接手管理教宗的Instagram(IG)帳號，周二(13日)發表了第一則貼文，重複他接任教宗時的第一句話「願你們平安(Peace be with you all)」。過去教宗的社交帳號由梵蒂岡教廷管理，良十四世是第一位自行管理IG的教宗。梵蒂岡表示，他們正為已故教宗方濟各任職12年來的貼文存檔。至於在社交平台「X」，新帳號周二看來並未啟用。梵蒂岡是在2012年教宗本篤十六世時推出了@Pontifex帳號，如今提供英語、西班牙語、葡萄牙語、意大利語、法語、德語、波蘭語、阿拉伯語和拉丁語等9種語文版本，擁有5,200萬名追隨者。