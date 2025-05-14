有甚麼對美國說？教宗：很多，願主保佑 被解讀挖苦特朗普

良十四世是首位來自美國的教宗，他與美國記者簡短對話引起網民揣測是挖苦特朗普。(美聯社)

新任教宗良十四世是首位來自美國的教宗，周一在梵蒂岡會見國際傳媒穿過人群時被美國記者問有甚麼對美國說，他迅速回答「很多(many)」，並補上願主保佑你們。此簡短對話在網上引起熱議，有網民解讀為挖苦美國總統特朗普。

有人稱，「我希望教宗不是覺醒派」，另有人形容教宗的回應擲地有聲。也有人質疑教宗是否聽錯了NewsNation記者Robert Sherman的問題，錯聽為「對美國有甚麼祝福」，所以回應願主保佑你們。不少網民認為良十四世公開反特朗普，他對上一次於4月14日在社交網轉發帖文，批評特朗普政府遣返一名3子之父的無證移民回薩爾瓦多。良十四世也曾分享批評美國副總統萬斯移民觀點的文章。