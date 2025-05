有甚麼對美國說？教宗：很多，願主保佑 被解讀挖苦特朗普

良十四世破格接管教宗IG帳號

美聯社指來自美國的良十四世已接手管理教宗的Instagram(IG)帳號,周二(13日)發表了第一則貼文,重複他接任教宗時的第一句話「願你們平安(Peace be with you all)」。過去教宗的社交帳號由梵蒂岡教廷管理,良十四世是第一位自行管理IG的教宗。梵蒂岡表示,他們正為已故教宗方濟各任職12年來的貼文存檔。至於在社交平台「X」,新帳號周二看來並未啟用。梵蒂岡是在2012年教宗本篤十六世時推出了@Pontifex帳號,如今提供英語、西班牙語、葡萄牙語、意大利語、法語、德語、波蘭語、阿拉伯語和拉丁語等9種語文版本,擁有5,200萬名追隨者。