有相為證｜偷見前男友被Google Map「踢爆」　墨女認舊情復熾意外爆紅

墨西哥一名女子早前跟男友分手並已公告親友，惟對舊愛念念不忘，忍不住又和他偷偷見面，詎料兩人在路邊約會的畫面剛好被經過的Google Maps街景車拍到，隨著Google上載畫面，事情亦被親友發現，畫面分享到網路後意外爆紅，獲得170多萬網友點閱，讓女子不得不對終於承認，她與前男友已經復合。

綜合報道，來自墨西哥東南部城市的女子Paola Muñoz近日在社交平台TikTok分享一段影片，她表示，雖然她告訴身旁所有的親友已經和前男友分手，但之後一直對前男友念念不忘，又不想讓親友知道他們仍有碰面，因此刻意約前男友在離家較遠且人煙較少的街道見面，沒想到竟然被Google街景車拍下證據。(網上圖片)Paola指，她以為和前男友見面的事情沒人會發現，沒想到某天一名朋友突然詢問她，指查詢地圖時竟然看到他們的畫面，讓她覺得好氣又好笑，最後只好承認自己跟前男友復合了。