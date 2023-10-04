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國際
2023-10-04 12:09:00

有眼不識泰山｜3隻毛孩排排座乖乖搭飛機　原來全是國家英雄

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3隻毛孩排排座乖乖搭飛機，原來全是國家英雄。(X)

3隻毛孩排排座乖乖搭飛機，原來全是國家英雄。(X)

全球不多航空公司容許毛孩與人同搭機艙，加上費用高昂，所以每當在客機艙看到狗狗，不少人都會打卡分享。一名男網民早前搭飛機，卻可以一次過看到3隻狗狗排排坐在前排座位，更是驚喜，因為按照該航空公司規定，狗狗不太能佔用座位，男網民便好奇這3隻狗狗的身分，詎料牠們是紅十字會的搜救犬，可說是國家救災小英雄。

綜合報道，社交平台X網民「@darwinfranco」之前搭飛機時發現前排座位上有3隻狗狗，他說搭過多次飛機，從來未在經濟艙見過狗狗可以直接坐在座位上，便好奇這3隻狗狗的來歷。原來牠們正是墨西哥赫赫有名的紅十字會搜救犬RexBalamOrly，年初土耳其發生7.8級大地震，墨西哥派出16隻搜救犬前往協助，牠們亦在隊中，協助找出不少倖存者。「@darwinfranco」指，牠們搭飛機時，全程坐在位子上乖乖的不吵不鬧，同航班所有乘客跟空姐空少無不被牠們可愛的模樣吸引，直呼相當療癒。

原來牠們正是墨西哥赫赫有名的紅十字會搜救犬Rex、Balam和Orly。(X) 原來牠們正是墨西哥赫赫有名的紅十字會搜救犬Rex、Balam和Orly。(X) Balam。(資料圖片) Orly。(資料圖片) Rex。(資料圖片)

網民：牠們值得更好的待遇

RexBalamOrly的搭飛機萌照被「@darwinfranco」分享，吸引了很多網民留言大讚「怎可以這麼可愛」、「本來還想說飛機上怎麼會有狗狗沒關籠，原來是救災小英雄」、「搜救犬真的很辛苦，牠們值得更好的待遇」、「要是我在這班飛機上，我就會過去搓揉狗狗」。

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