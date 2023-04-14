有紀錄以來最慘烈　德州農場大爆炸約1.8隻萬隻乳牛被燒死(有片)

美國德克薩斯州一間乳牛場周一(10日)發生爆炸事件，駭人黑煙竄上天際，火勢迅速沿著圍欄蔓延，最終約有1.8萬隻乳牛被活活燒死，另外有一名飼養員重傷。
綜合報道，位於德州Dimmit市的南福克乳牛場(South Fork Dairy Farm)周一上午8時許發生猛烈爆炸，並引發嚴重火災，大量濃煙冒上半空，惟當時有成千上萬隻乳牛聚集一起，正等待擠奶，職員來不及疏散牛群，結果造成1.8萬頭乳牛被燒死，佔該農場乳牛總數的90%，損失估計高達數千萬美元。
推斷是乳牛場設備故障導致爆炸
Dimmit市長Roger Malone周三(12日)接受訪問時說：「事件令人不敢相信，這地區從來沒有發生過這種悲劇。」當地消防員現階段仍在調查確切爆炸成因，初步推斷是乳牛場設備故障所致，而南福克乳牛場目前拒絕評論。
報道提到，今次爆炸是自2013年相關當局開始記錄穀倉和農場火災以來，最慘烈的牛隻死亡意外，上個紀錄是2020年紐約州北部一間乳牛場，據統計當時有400隻乳牛死亡。
🚨#UPDATE: Mass Casaulty Incident has declared after explosion at dairy farm in Dimmitt, Texas. So far one person is in critical condition at this time with information being very limited this was moments after the explosion that took place#SouthForkDairy#CastroCounty… pic.twitter.com/R5GjvUMHN5— LockharTVMedia (@LockharTVMedia) April 11, 2023