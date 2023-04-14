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國際
2023-04-14 14:29:00

有紀錄以來最慘烈　德州農場大爆炸約1.8隻萬隻乳牛被燒死(有片)

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有紀錄以來最慘烈，德州農場大爆炸約1.8隻萬隻乳牛被燒死。(Twitter)

有紀錄以來最慘烈，德州農場大爆炸約1.8隻萬隻乳牛被燒死。(Twitter)

美國德克薩斯州一間乳牛場周一(10)發生爆炸事件，駭人黑煙竄上天際，火勢迅速沿著圍欄蔓延，最終約有1.8萬隻乳牛被活活燒死，另外有一名飼養員重傷。

綜合報道，位於德州Dimmit市的南福克乳牛場(South Fork Dairy Farm)周一上午8時許發生猛烈爆炸，並引發嚴重火災，大量濃煙冒上半空，惟當時有成千上萬隻乳牛聚集一起，正等待擠奶，職員來不及疏散牛群，結果造成1.8萬頭乳牛被燒死，佔該農場乳牛總數的90%，損失估計高達數千萬美元。

南福克乳牛場(South Fork Dairy Farm)周一上午8時許發生猛烈爆炸。(Twitter) 南福克乳牛場(South Fork Dairy Farm)周一上午8時許發生猛烈爆炸。(Twitter)

推斷是乳牛場設備故障導致爆炸

Dimmit市長Roger Malone周三(12)接受訪問時：「事件令人不敢相信，這地區從來沒有發生過這種悲劇。」當地消防員現階段仍在調查確切爆炸成因，初步推斷是乳牛場設備故障所致，而南福克乳牛場目前拒絕評論。

報道提到，今次爆炸是自2013年相關當局開始記錄穀倉和農場火災以來，最慘烈的牛隻死亡意外，上個紀錄是2020年紐約州北部一間乳牛場，據統計當時有400隻乳牛死亡。

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