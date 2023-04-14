有紀錄以來最慘烈　德州農場大爆炸約1.8隻萬隻乳牛被燒死(有片)

有紀錄以來最慘烈，德州農場大爆炸約1.8隻萬隻乳牛被燒死。(Twitter)

美國德克薩斯州一間乳牛場周一(10日)發生爆炸事件，駭人黑煙竄上天際，火勢迅速沿著圍欄蔓延，最終約有1.8萬隻乳牛被活活燒死，另外有一名飼養員重傷。

綜合報道，位於德州Dimmit市的南福克乳牛場(South Fork Dairy Farm)周一上午8時許發生猛烈爆炸，並引發嚴重火災，大量濃煙冒上半空，惟當時有成千上萬隻乳牛聚集一起，正等待擠奶，職員來不及疏散牛群，結果造成1.8萬頭乳牛被燒死，佔該農場乳牛總數的90%，損失估計高達數千萬美元。