有驚無險｜澳洲航空載逾百人客機一度發出求救　急降悉尼(有片)

澳洲航空一架波音737客機的班機於稍早因為引擎故障一度發出求救訊號，機上搭載100多名旅客，大約於半小時前，在當地多個傳媒拍攝下，見證已安全急降於澳洲悉尼機場。

澳洲媒體報道，一架澳洲航空客機編號QF144，由新西蘭奧克蘭飛往澳洲悉梨，惟起飛後約1小時，發現其中一個引擎出現故障，發出「Mayday」求救訊號。雪梨機場隨即部署消防、警察和救護人員在現場戒備，等候班機降落。

《7NEWS》報道， QF144的航班在奧克蘭起飛時已經延誤，原先預計的抵達時間也有所延遲。悉尼梨機場的發言人向媒體證實，收到該架航班的緊急訊號，其後將求救訊號降為「PAN」(可能需要幫助)。