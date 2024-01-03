熱門搜尋:
羽田機場 六合彩 日本地震 姜濤 農曆新年2024 叱咤2023 木屋燒烤 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 周庭 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 劉馬車
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-03 11:00:00

有IQ無EQ？23歲劍橋女研究生呷醋 駕車3度撞向未婚夫致死 或囚終身(有片)

分享：
閉路電視片段顯示當晚二人起初在派對上仍表現恩愛。(互聯網)

閉路電視片段顯示當晚二人起初在派對上仍表現恩愛。(互聯網)

英國一名被讚「非常聰明」的23歲曼徹斯特大學哲學系畢業生、劍橋大學研究生，因不忿未婚夫在派對中與另一女子「眉來眼去」，回家時醋意大發，駕車3度撞向他，最終將他撞死。她被捕後後悔不已，在庭上聲言只想嚇嚇未婚夫，沒想過搞出人命。法庭日前判她謀殺罪成，最高可囚終身。

23歲女被告伍德(Alice Wood)被控謀殺24歲未婚夫沃森(Ryan Watson)。二人於2020年3月開始交往，6月後訂婚，之後又置業共築愛巢，但去年5月6日的一場生日派對，竟令二人就此永別。

女被告伍德謀殺罪成。(互聯網) 死者沃森。(互聯網) 二人當晚在派對上初時仍表現恩愛。(互聯網) 二人離開派對駕車回家時開始爭拗。(互聯網) 伍德駕車撞向未婚夫。(互聯網) 伍德被捕時表現懊惱，稱「我應該受罰」。(互聯網) 女被告伍德。(互聯網) 女被告伍德。(互聯網) 死者沃森。(互聯網) 死者沃森。(互聯網)

據報二人當晚回家時開始爭吵，沃森開車送伍德回到他們在柴郡購買的價值12萬英鎊的房子後，大發脾氣的伍德上車，駕車猛撞未婚夫。據報她先是倒車撞向他，撞不中後，再駕車朝他直撞，把他撞上車頭蓋，當時沃森仍可站起，但伍德第三度撞向他，把他撞上泵把再捲入車底，座駕再衝前逾150米才停下。

伍德當時的酒精含量是法定值的3倍，據報她之後下車敲鄰居的門說：「請打電話給救護車，我撞到了男友。」被逮捕時，伍德女士哭泣著告訴警員：「沒關係，我應該受罰。」

Ad Block

陪審團日前經近8個小時商議後，判定她謀殺罪成。伍德聞判時毫無表情。她一度在庭上指未婚夫見她在派對上跟其他男士互動，而辱罵她，但檢察官指她癲倒是實。法官將於本月29日宣判刑期，表明伍德「可能永遠不會獲釋」。

龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受