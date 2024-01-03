有IQ無EQ？23歲劍橋女研究生呷醋 駕車3度撞向未婚夫致死 或囚終身(有片)

英國一名被讚「非常聰明」的23歲曼徹斯特大學哲學系畢業生、劍橋大學研究生，因不忿未婚夫在派對中與另一女子「眉來眼去」，回家時醋意大發，駕車3度撞向他，最終將他撞死。她被捕後後悔不已，在庭上聲言只想嚇嚇未婚夫，沒想過搞出人命。法庭日前判她謀殺罪成，最高可囚終身。 23歲女被告伍德(Alice Wood)被控謀殺24歲未婚夫沃森(Ryan Watson)。二人於2020年3月開始交往，6月後訂婚，之後又置業共築愛巢，但去年5月6日的一場生日派對，竟令二人就此永別。

據報二人當晚回家時開始爭吵，沃森開車送伍德回到他們在柴郡購買的價值12萬英鎊的房子後，大發脾氣的伍德上車，駕車猛撞未婚夫。據報她先是倒車撞向他，撞不中後，再駕車朝他直撞，把他撞上車頭蓋，當時沃森仍可站起，但伍德第三度撞向他，把他撞上泵把再捲入車底，座駕再衝前逾150米才停下。 伍德當時的酒精含量是法定值的3倍，據報她之後下車敲鄰居的門說：「請打電話給救護車，我撞到了男友。」被逮捕時，伍德女士哭泣著告訴警員：「沒關係，我應該受罰。」