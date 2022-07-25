朋友妻…｜傳與Google創辦人妻子有染　馬斯克：一派胡言

全球首富兼特斯拉(Tesla)創辦人之一馬斯克(Elon Musk) 繼早前被爆為影星尊尼特普(Johnny Depp)前妻安芭赫德(Amber Heard)的情夫，再被美國傳媒爆出，與多年好友、全球第7富豪 、Google共同創辦人布林(Sergey Brin)的妻子有染。據指，馬斯克為此事曾單膝跪地向布林道歉，不過布林除了與妻子提出離婚訴訟外，已指示出售與馬斯克相關投資項目的權益。馬斯克否認事件，直斥「This is total bs.」。

美國《華爾街日報》(The Wall Street Journal)周日(24日)報道，馬斯克於2021年12月時，在美國邁阿密市的一個聚會期間與Nicole Shanahan發生關係。當時，布林與Nicole Shanahan在處理女兒感染新冠肺炎的事情上存有分歧，兩人處於一起生活但暫時分開的狀態。布林在得知二人的後，於今年1月向加州法院申請解除與妻子的婚姻關係。Nicole Shanahan早前接受傳媒訪問時指，與布林可有尊嚴地分開。報道又指，馬斯克在今年初於一個聚會時，向布林單膝下跪求原諒，雖然布林接受了道歉，但已指示經紀，尋求出售與馬斯克相關投資項目的權益。

布林多次投資馬斯克公司

馬斯克向人道歉實在非常罕見，報道指，事關馬斯克與布林既是相識多年的好友，2008年爆發全球金融危機，Tesla無法達成量產的目，同是馬斯克創辦的SpaceX試射3次仍然失敗，布林私下向Tesla投資50萬美元，免馬斯克陷財務危機，布林更在2015年聯手其他投資金，加碼投資SpaceX 10億美元，成為SpaceX的重要股東之一。時常發文、上政論節目針砭時事的知名財經網紅胡采蘋(Emmy Hu)亦禁不住揶揄「我看到了甚麼！電視8時檔都不敢這樣演！」

不過馬斯克於社交平台Twitter最新回應指：「報導完全是一派胡言，布林跟我是朋友，我們昨晚還參加了一場聚會！我在3年內只見過Nicole(Nicole Shanahan)2次，旁邊都有很多人，沒有任何浪漫元素。」