服刑定渡假？危地馬拉黑幫囚犯養鱷魚老鷹浣熊 坐監歎冷氣聽音樂享受娛樂設施(有片)

當地媒體《自由新聞報》(Prensa Libre)報道，這座名為「小地獄」(El Infiernito)的監獄需要重建，因此上周六(1日)午夜，內政部出動400名國家警察，將監獄內全部225名囚犯轉移到其他地方關押，期間發現竟有冰箱、音響、冷氣空調及各種娛樂設備。監獄裡還有農場，養了雞鴨等各種家禽。

坐監，定係渡假？危地馬拉政府近日出動警力將200多名囚犯轉移監倉時，赫然發現監獄裡不只有各種娛樂設施，囚犯甚至養了鱷魚、老鷹、浣熊等野生動物來賞玩，監獄管理完全失控，儼然成渡假村。

警方斥監獄管理完全失控

最誇張的是，警方發現囚犯在監獄裡挖水池，養了幾條鱷魚，還有老鷹、浣熊、狐狸等野生動物，明顯是囚犯在這裡飼養賞玩。國家民警官員批評，監獄的內部管理「完全失控」，「簡直把監獄當成渡假村」。

監獄設「指揮中心」

囚犯還在監獄裡設立「指揮中心」，利用非法取得的手機和網絡，遙控外面黑幫的犯罪活動，雖在坐監，仍繼續犯法。

警方上周曾突擊檢查這所監獄，查獲2把槍、4個彈匣和68發子彈，警方因此懷疑囚犯可能正策劃大規模越獄，也因此藉由監獄改建的機會，把所有囚犯分散到不同地方，未料就發現囚犯如此「享受」服刑生活。