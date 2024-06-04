服刑定渡假？危地馬拉黑幫囚犯養鱷魚老鷹浣熊 坐監歎冷氣聽音樂享受娛樂設施(有片)

坐監，定係渡假？危地馬拉政府近日出動警力將200多名囚犯轉移監倉時，赫然發現監獄裡不只有各種娛樂設施，囚犯甚至養了鱷魚、老鷹、浣熊等野生動物來賞玩，監獄管理完全失控，儼然成渡假村。
當地媒體《自由新聞報》(Prensa Libre)報道，這座名為「小地獄」(El Infiernito)的監獄需要重建，因此上周六(1日)午夜，內政部出動400名國家警察，將監獄內全部225名囚犯轉移到其他地方關押，期間發現竟有冰箱、音響、冷氣空調及各種娛樂設備。監獄裡還有農場，養了雞鴨等各種家禽。
警方斥監獄管理完全失控
最誇張的是，警方發現囚犯在監獄裡挖水池，養了幾條鱷魚，還有老鷹、浣熊、狐狸等野生動物，明顯是囚犯在這裡飼養賞玩。國家民警官員批評，監獄的內部管理「完全失控」，「簡直把監獄當成渡假村」。
監獄設「指揮中心」
囚犯還在監獄裡設立「指揮中心」，利用非法取得的手機和網絡，遙控外面黑幫的犯罪活動，雖在坐監，仍繼續犯法。
警方上周曾突擊檢查這所監獄，查獲2把槍、4個彈匣和68發子彈，警方因此懷疑囚犯可能正策劃大規模越獄，也因此藉由監獄改建的機會，把所有囚犯分散到不同地方，未料就發現囚犯如此「享受」服刑生活。
惡名昭彰的「18街黑幫」
另有傳媒報道，「小地獄」關押的多是惡名昭彰的「18街黑幫」(Barrio 18)成員。該黑幫最近涉及國內一名歌手被處決殺害，以及一名男子在理髮店當著兒子面前被槍殺，以及多宗暴力犯罪、謀殺等案件。對此輿論譁然，要求當局整頓治安。
警方日前也出動大批警力，多次到「18街黑幫」的根據地、即危地馬拉市18區進行掃蕩，但顯然成效不大，暴力槍擊案仍持續發生。
總統：囚犯不再享特權
總統阿雷巴洛在今年稍早前上任時，下令打擊黑幫、整頓治安、掃蕩毒品。得知「小地獄」的情況後，阿雷巴洛要求當局徹查，強調這些囚犯不再享有特權，政府要重新掌控監獄系統。
該監獄將由國防部及警方聯手改建，增加最高級別的安檢設備和監控系統，杜絕同類事件。